英聯盃決賽｜阿仙奴誓破曼城 衝四冠首關

紅藍對決，捧兵工廠！繼續向四冠王進發的「兵工廠」阿仙奴，周日深夜在英聯盃決賽硬撼國內大敵「藍月」曼城。論近況及陣容深度，當然是歐聯殺入8強的阿仙奴較優勝，今場有力在溫布萊球場封王，先過「頭關」。(球賽編號FB5854，3月23日0:30開賽)
英聯盃冠軍獎金微薄，並只確保取得來屆歐協聯附加賽一席位，對英超列強其實微不足道；但近年決賽席多數由傳統強隊包辦，只是由沙特財團控制紐卡素，近3屆取得1冠1亞，包括上屆決賽以2比1打敗利物浦。
列強視英聯盃為攞頭彩，對今季英超「一哥」阿仙奴，英聯盃是四冠王頭關，決賽對手為曼城，意義更大。球隊近年英超「二奶」命，在主帥阿迪達(Arteta)麾下，對上一個重要獎盃已是2020年的英足盃；如今卻已成國內唯一可以力爭四冠王球隊，當然希望今場在盃賽先打敗在英超「二哥」、由師傅哥迪奧拿(Guardiola)領軍的曼城。
阿仙奴陣容深度足，箭頭約基利斯(Gyokeres)仍會掛帥，上仗歐聯主場打敗利華古遜時列後備的翼鋒加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)及馬度基(Madueke)，有望升正；守將卡拉費奧利(Calafiori)及二號門將基柏(Kepa)亦會受重用，輪換可維持飛快的比賽速率，加上超穩防守壓制對手。球隊上一圈「雙殺」車路士過關，累計近5場在倫敦比賽全勝，今戰出擊溫布萊，力爭1993年以來首個英聯盃，決心十足。
曼城近5場僅1勝
對手藍月近況遠遜阿仙奴，歐聯兩回合被皇家馬德里「雙殺」出局，累計近5場只得1勝，士氣平平，英超落後阿仙奴9分但少賽1場。取分主力艾寧夏蘭特(Erling Haaland)近5戰上陣只入1球，今場必受到對手兩大頂級中堅盯緊；而中場重將洛迪卡斯簡迪(Rodri)傷後不復當年勇，會是藍月今場爭勝另一大障礙。「紅藍」計近6次對賽，兵工廠法定時間取得2勝4和不敗，今場可以秤先。
相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊