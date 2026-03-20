英聯盃決賽｜阿仙奴誓破曼城 衝四冠首關

紅藍對決，捧兵工廠！繼續向四冠王進發的「兵工廠」阿仙奴，周日深夜在英聯盃決賽硬撼國內大敵「藍月」曼城。論近況及陣容深度，當然是歐聯殺入8強的阿仙奴較優勝，今場有力在溫布萊球場封王，先過「頭關」。(球賽編號FB5854，3月23日0:30開賽)

英聯盃冠軍獎金微薄，並只確保取得來屆歐協聯附加賽一席位，對英超列強其實微不足道；但近年決賽席多數由傳統強隊包辦，只是由沙特財團控制紐卡素，近3屆取得1冠1亞，包括上屆決賽以2比1打敗利物浦。