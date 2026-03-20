歐霸盃｜諾定咸森林靠12碼贏丹麥球隊　羅馬加時遭博洛尼亞淘汰

歐霸盃的16強次回合，英超的諾定咸森林作客丹麥，以2:1迫和米迪蘭特，並在12碼贏3:0將對手淘汰。至於意甲的內訌戰，羅馬次回合90分鐘迫和博洛尼亞3:3，不過加時卻再失1球，以3:4不敵對手，總比數4:5被淘汰。
聯賽階段以第3名晉級的米迪蘭特，在聯賽階段及首回合作客擊敗過森林2次。今次回到主場，在41分鐘被森林的尼高拉斯杜明基斯（Nicolas Dominguez）頂入領先。換邊後7分鐘，賴恩耶迪斯（Ryan Yates）的入球射成2:0，一度為森林在總比數反先。不過米迪蘭特在69分鐘由馬田艾歷（Martin Erlic）的入球追回一球，在90分鐘森林贏2:1，總比數踢平2:2要進入加時。加時兩隊未有入球，要進入12碼分勝負，森林首3輪全部射入，但米迪蘭特的曹圭成、阿拉爾森斯亞（Aral Simsir）及捷奴菲亞（Edward Chilufya）全部射失，結果森林在12碼贏3:0晉級八強。
米迪蘭特對諾定咸森林精華
16強的意甲大戰，2023年冠軍的羅馬主場迎戰博洛尼亞，兩隊首回合未分勝負，次回合博洛尼亞先由莊拿芬路維（Jonathan Rowe）打開紀錄，但羅馬之後由（Evan Ndicka）追平，博洛尼亞上半場補時有貝拿迪斯治（Federico Bernardeschi）射入12碼再度領先，半場博洛尼亞領先2:1。下半場博洛尼亞再由辛迪亞高卡斯迪路（Santiago Castro）拉開比數。不過羅馬先有當耶爾馬倫（Donyell Malen）的12碼，以及羅倫素柏歷堅尼（Lorenzo Pellegrini）的入球，在90分鐘迫和3:3，總比數4:4要進入加時。博洛尼亞加時由尼高路甘比亞基（Nicolo Cambiaghi）攻入致勝一球，以4:3擊敗羅馬，總比數博洛尼亞以5:4晉級八強。
維拉主場再贏里爾晉級
其他賽果，另一支英超隊伍的阿士東維拉，回到主場以2:0擊敗法國的里爾，兩回合贏3:0晉級。至於聯賽階段首名的法甲代表里昂，次回合主場0:2不敵西班牙的切爾達，兩回合輸1:3被淘汰。至於德甲的弗賴堡，在主場5:1擊敗比利時的亨克，總比數反勝5:2過關。而葡萄牙的波圖，以2:0再贏德國的史特加，兩回合贏4:1；西甲的貝迪斯主場再戰希臘的彭拿典奈高斯贏4:0，總比數反勝4:1入八強。至於歐協聯的比賽，英超的水晶宮作客以2:1擊敗塞浦路斯的AEK拉亞拿卡，總比數贏2:1晉級，而費倫天拿就2:1擊敗波蘭的捷斯托佐華，總比數贏4:2。