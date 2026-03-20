歐霸盃｜諾定咸森林靠12碼贏丹麥球隊　羅馬加時遭博洛尼亞淘汰

歐霸盃的16強次回合，英超的諾定咸森林作客丹麥，以2:1迫和米迪蘭特，並在12碼贏3:0將對手淘汰。至於意甲的內訌戰，羅馬次回合90分鐘迫和博洛尼亞3:3，不過加時卻再失1球，以3:4不敵對手，總比數4:5被淘汰。

聯賽階段以第3名晉級的米迪蘭特，在聯賽階段及首回合作客擊敗過森林2次。今次回到主場，在41分鐘被森林的尼高拉斯杜明基斯（Nicolas Dominguez）頂入領先。換邊後7分鐘，賴恩耶迪斯（Ryan Yates）的入球射成2:0，一度為森林在總比數反先。不過米迪蘭特在69分鐘由馬田艾歷（Martin Erlic）的入球追回一球，在90分鐘森林贏2:1，總比數踢平2:2要進入加時。加時兩隊未有入球，要進入12碼分勝負，森林首3輪全部射入，但米迪蘭特的曹圭成、阿拉爾森斯亞（Aral Simsir）及捷奴菲亞（Edward Chilufya）全部射失，結果森林在12碼贏3:0晉級八強。