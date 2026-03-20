世界盃｜伊朗足協主席轉軚：我哋杯葛美國唔係世界盃

伊朗足協主席塔伊（Mehdi Taj）改變了退出世界盃決賽周的態度，他在周三（18日）接受伊朗的法斯社訪問稱伊朗「杯葛美國，但不是世界盃」，令球隊會否退賽仍存在不確定性。

因應美國及以色列對伊朗的空襲，伊朗體育部長早前稱伊朗國家隊不可能去美國參與世界盃決賽周，加上塔伊之前也指國家隊要參與決賽周並不可能，令到伊朗將退出的說法甚囂塵上。不過塔伊周三向塔斯社表示：「我們會為世界盃做準備，我們會杯葛美國，但我們不會杯葛世界盃。」令事情又出現轉機。早前他曾表示向國際足協（FIFA）提出，將比賽改去墨西哥進行，但FIFA沒有直接回應，但其後指比賽「如計劃舉行」，暗示可能拒絕了伊朗的請求。