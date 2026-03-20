世界盃｜伊朗足協主席轉軚：我哋杯葛美國唔係世界盃

伊朗足協主席塔伊（Mehdi Taj）改變了退出世界盃決賽周的態度，他在周三（18日）接受伊朗的法斯社訪問稱伊朗「杯葛美國，但不是世界盃」，令球隊會否退賽仍存在不確定性。
因應美國及以色列對伊朗的空襲，伊朗體育部長早前稱伊朗國家隊不可能去美國參與世界盃決賽周，加上塔伊之前也指國家隊要參與決賽周並不可能，令到伊朗將退出的說法甚囂塵上。不過塔伊周三向塔斯社表示：「我們會為世界盃做準備，我們會杯葛美國，但我們不會杯葛世界盃。」令事情又出現轉機。早前他曾表示向國際足協（FIFA）提出，將比賽改去墨西哥進行，但FIFA沒有直接回應，但其後指比賽「如計劃舉行」，暗示可能拒絕了伊朗的請求。
國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）在周四的FIFA會議公開提及中東的問題：「FIFA期待所有球隊能參與世界盃，以公平競技及互相尊重的精神競爭。」他同時有提到：「我們有計劃。我們確定會有48支球隊參賽，我們要世界盃決賽周按計劃前進。」伊朗的3場分組賽同樣在美國西岸的洛杉磯及西雅圖舉行，而他們如果與美國同樣獲得小組次名，將會在淘汰賽階段對壘。」塔伊又確定，伊朗會在本月的國際賽期與尼日利亞及哥斯達黎加在土耳其進行友賽。
以色列被指涉歧視遭罰款
另外，國際足協以涉及種族歧視，對以色列足協罰款15萬瑞士法郎（約149萬港元），並對他們未來的行為發出警告。有關處分源於巴勒斯坦足協指控以色列足協在以色列的足球方面，存在種族歧視問題，FIFA在2024年5月的大會上成立紀律小組調查，並確定以色列足協存在「攻擊性行為及違反公平競技原則」以及「種族歧視辱罵」。