NBA｜湖人羸熱火勒邦占士追平上陣紀錄　馬刺鎖定季後賽資格

洛杉磯湖人作客邁亞密熱火的比賽，湖人喜事連連。在勒邦占士（LeBron James）在追平NBA史上最多上陣次數紀錄之時，交出「三雙」表現以及當錫（Luka Doncic）攻入60分，為湖人以134:126擊敗熱火。至於西岸再有球隊取得季後賽資料，聖安東尼奧馬刺以1分主場險勝鳳凰城太陽後，提前鎖定季段賽資格。

熱火在主場迎戰湖人，雖然首節取得42分領先，一度拉開13分距離。不過湖人之後逐漸收窄比分，在第3節當錫更是在單節取得19分，為湖人反超前。之後湖人第4節守住領先優勢，以134:126勝出。今場比賽是勒邦占士1,611場的NBA上陣，追平名人堂的巴利殊（Robert Parish）上陣次數紀錄，同時他今場取得19分、15個籃板及10次助攻的「三雙」，至於當錫今場更取得60分，追平個人第2高得分紀錄。湖人贏波後取得8連勝，戰績改寫至45勝25負，在西岸排第3。