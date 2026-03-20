網球｜施維雅迪邁亞密公開賽不敵同胞　5年來首次一輪遊

邁亞密公開賽首圈出現意外賽果，2號種子波蘭的施維雅迪（Iga Swiatek）在先贏一盤下，以1:2不敵同胞蓮妮迪（Magda Linette）出局，是她自2021年來73次連續首圈晉級後，第一次於賽事的首圈出局。

邁亞密公開賽的主賽圈展開，首日比賽施維雅迪就對上同胞老將的蓮妮迪。首盤施維雅迪本來輕鬆贏局數6:1，但是蓮妮迪在第2盤取得關鍵的破發分，以及4個的發球直接得分（Ace），以7:5的局數追回一盤。在決勝第3盤，蓮妮迪更是一度領先局數5:2，雖然施維雅迪挽救2個「賽點」，將局數追至3:5，但是在第9局還是再輸一局，以3:6不敵蓮妮迪，盤數輸1:2出局。施維雅迪對上一次在賽事的首場落敗已是2021年的女子網球年終賽。