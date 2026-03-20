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體育
出版：2026-Mar-20 13:38
更新：2026-Mar-20 13:38

網球｜施維雅迪邁亞密公開賽不敵同胞　5年來首次一輪遊

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施維雅迪在邁亞密公開賽首圈止步。(路透社)

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邁亞密公開賽首圈出現意外賽果，2號種子波蘭的施維雅迪（Iga Swiatek）在先贏一盤下，以1:2不敵同胞蓮妮迪（Magda Linette）出局，是她自2021年來73次連續首圈晉級後，第一次於賽事的首圈出局。

邁亞密公開賽的主賽圈展開，首日比賽施維雅迪就對上同胞老將的蓮妮迪。首盤施維雅迪本來輕鬆贏局數6:1，但是蓮妮迪在第2盤取得關鍵的破發分，以及4個的發球直接得分（Ace），以7:5的局數追回一盤。在決勝第3盤，蓮妮迪更是一度領先局數5:2，雖然施維雅迪挽救2個「賽點」，將局數追至3:5，但是在第9局還是再輸一局，以3:6不敵蓮妮迪，盤數輸1:2出局。施維雅迪對上一次在賽事的首場落敗已是2021年的女子網球年終賽。

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施維雅迪在賽後表示：「我在戰術上完全失準。這就只是我的一場很差的比賽，特別是在第2和第3盤。是無意識的還是有意識的，我很難說。我需要努力從那種感覺中走出來，因為我已經5年沒經歷過這種事。我會重新投入訓練，努力從練習中獲得一些積極的東西，並嘗試找出答案。」蓮妮迪次圈會對菲律賓的艾拉（Alexandra Eala），艾拉首圈以盤數2:1反勝德國的施格蒙特（Laura Siegemund）。

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施維雅迪對蓮妮迪精華

艾拉對施格蒙特精華

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