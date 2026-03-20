桌球｜奧蘇利雲破紀錄打出153度　大勝對手晉級四強（更新）

【18:00更新】奧蘇利雲在今日（20日）下晝舉行的八強，打出桌球新高的153度，並以局數5:0淘汰戴爾（Ryan Day）晉身四強。在比賽的第1局，戴爾因為打失而被罰分，之後奧蘇利雲連續打入15個紅波、13個黑波及2個粉紅波清檯，最終打出了桌球比賽史上最高的單桿153度，以169:0贏下首局。餘下奧蘇利雲再連贏4局，以直落5局擊敗對手。

在玉山舉行的世界桌球公開賽，奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）擊敗梅菲（Shaun Murphy）打入八強，是個人第150次打入排名賽的八強。「無家可魎」的卓林普（Judd Trump）亦晉級八強，而傅家俊則在次圈止步。

奧蘇利雲在賽前表示，如果自己能重返巔峰狀態，就已經是個人的成就，他自2024年來，就未贏過排名賽的冠軍。面對梅菲，「火箭」首局以一桿96度領先。不過梅菲之後立即以一桿139度將局數追平。雖然梅菲第3局再下一城，但是奧蘇利雲再連取2局，包括第5局打出一桿121度，將局數再度領先。之後梅菲追多局，但奧蘇利雲再2局，以局數5:3勝出。奧蘇利雲八強會對威爾斯球手的戴爾（Ryan Day）。