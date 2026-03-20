亞洲盃外圍賽｜香港隊22人最終名單　安永佳因傷缺勤

香港代表隊將在月底作客印度完成亞洲盃外圍賽的比賽，足總今日（20日）公布港隊的22人決選名單。當中梁諾恆繼賀歲盃及省港盃後，再次為港隊披甲，而安永佳及余在言都因傷而未有入選。

港隊雖然未能晉級亞洲盃的決賽周，不過仍需要在月底到印度作客與印度完成最後一輪的分組賽，同時港隊在之前會到訪尼泊爾進行一場的國際友誼賽，而2場比賽港隊仍會由暫代主帥的盧比度領軍。在22人的決選名單中，大埔門將的謝家榮在賀歲盃後再入選，至於外流球員方面，共9名在中甲及中超的球員將會隨隊，當中包括有在賀歲盃及省港盃為香港隊上陣的梁諾恆，其餘還有陳晉一、亞歷斯祖、周緣德、顏卓彬、孫銘謙等。至於足總亦表示，安永佳與余在言都分別有傷而退隊。前鋒方面，標準流浪前鋒的劉智樂繼續獲得選用，而艾華頓、洛迪古斯及劉家喬都有份入選。