亞洲盃外圍賽｜香港隊22人最終名單　安永佳因傷缺勤

香港代表隊將在月底作客印度完成亞洲盃外圍賽的比賽，足總今日（20日）公布港隊的22人決選名單。當中梁諾恆繼賀歲盃及省港盃後，再次為港隊披甲，而安永佳及余在言都因傷而未有入選。
港隊雖然未能晉級亞洲盃的決賽周，不過仍需要在月底到印度作客與印度完成最後一輪的分組賽，同時港隊在之前會到訪尼泊爾進行一場的國際友誼賽，而2場比賽港隊仍會由暫代主帥的盧比度領軍。在22人的決選名單中，大埔門將的謝家榮在賀歲盃後再入選，至於外流球員方面，共9名在中甲及中超的球員將會隨隊，當中包括有在賀歲盃及省港盃為香港隊上陣的梁諾恆，其餘還有陳晉一、亞歷斯祖、周緣德、顏卓彬、孫銘謙等。至於足總亦表示，安永佳與余在言都分別有傷而退隊。前鋒方面，標準流浪前鋒的劉智樂繼續獲得選用，而艾華頓、洛迪古斯及劉家喬都有份入選。
香港隊將在下星期一（23日）出發前往加德滿都，並在26日與尼泊爾國家隊交手，之後轉到印度，與印度進行亞洲盃外圍賽的分組最後一輪。
香港代表隊決選名單：
守門員：葉嘉宇（標準流浪）、龐焯熙（傑志）、謝家榮（大埔）
後衛：亞歷斯祖（成都蓉城）、周緣德（河南彩陶坊）、林樂勤（傑志）、杜度（理文）、陳晉一（上海申花）、梁諾恆（深圳青年人）、勞烈斯（延邊龍鼎）
中場：陳俊樂（傑志）、趙聡悟（冠忠南區）、胡晉銘（理文）、黃威（南京城市）、顏卓彬（青島海牛）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：劉智樂（標準標浪）、吳宇曦（重慶銅梁龍）、洛迪古斯（東方）、艾華頓、劉家喬（理文）、孫銘謙（天津津門虎）