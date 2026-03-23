世盃外分析｜英超耗損 列強戰力受創

英超競爭激烈，加上參加歐洲賽的隊數增多，比賽數目不斷增加，各隊傷兵不停，大大消耗兵力，導致歐洲各國家隊在備戰今次世界盃外圍賽附加賽，戰力亦受損。

傳統勁旅意大利今次大軍有4位英超兵，但缺少準備接受手術的熱刺門將古里莫維卡里奧(Vicario)；而紐卡素中場主力辛度東拿利(Tonali)在上周中歐聯鬥巴塞隆拿時受傷，但仍被意軍教練加度素(Gattuso)徵召入伍；意軍若能闖過北愛爾蘭首關，次關遇上威爾斯或波斯尼亞時，仍希望重用這位助攻助守的悍將。