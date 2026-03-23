世盃外分析｜英超耗損 列強戰力受創

英超競爭激烈，加上參加歐洲賽的隊數增多，比賽數目不斷增加，各隊傷兵不停，大大消耗兵力，導致歐洲各國家隊在備戰今次世界盃外圍賽附加賽，戰力亦受損。
傳統勁旅意大利今次大軍有4位英超兵，但缺少準備接受手術的熱刺門將古里莫維卡里奧(Vicario)；而紐卡素中場主力辛度東拿利(Tonali)在上周中歐聯鬥巴塞隆拿時受傷，但仍被意軍教練加度素(Gattuso)徵召入伍；意軍若能闖過北愛爾蘭首關，次關遇上威爾斯或波斯尼亞時，仍希望重用這位助攻助守的悍將。
其對手北愛也因為英超激戰損失主將，兼任英冠布力般流浪領隊的主帥米高奧尼爾(Michael O’Neill)，無法徵召年初膝部重創、提早收咧的利物浦年輕翼衛干拿巴特利(Bradley)，結果要選入年僅19歲的另一紅軍小將基蘭摩里遜(Morrison)頂上。北愛大軍以英冠及英甲球員為主，缺少一位英超兵主將，大大折損實力。
威爾斯領隊比拿美在徵召大軍時，缺少效力熱刺後衛、足踝骨折的主將賓戴維斯(Ben Davies)，隊長艾朗藍斯(Aaron Ramsey)離開墨超後沒有落班，今次亦未有入選；中場要由富咸的哈利威爾遜(Harry Wilson)擔大旗，威爾斯大將淍零，主場鬥波斯尼亞亦難言穩勝。
「北歐旋風」丹麥本已有一號門將卡斯柏舒米高(K. Schmeichel)重創缺陣，效力車路士的菲臘佐真遜( Jorgensen)，早前出戰歐聯鼠蹊受傷，球隊或要由只有10次代表國家隊經驗的柏林聯老牌門將費特歷朗奴(Ronnow)把關，在歐洲區附加賽先遇黑馬北馬其頓，恐陰溝翻船。