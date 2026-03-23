英格蘭聯賽盃｜曼城挫阿仙奴奪標　哥迪奧拿成首位5度奪冠領隊

曼城終結阿仙奴的四冠希望，在聯賽盃的決賽在尼高奧萊利（Nico O'Reilly）的兩個頭槌，以2:0擊敗阿仙奴，也是領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）第5次捧起聯賽盃的獎盃。 曼城對上一次打入聯賽盃決賽已是2021年，今次遇上的聯賽爭標對手的阿仙奴。上半場初段兵工廠佔有優勢，但是未能撕破藍月亮的防線，兩隊半場互交白卷。不過換邊後，曼城把握到一次阿仙奴防線錯誤，阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）未能接住卓基（Rayan Cherki）的傳中，奧萊利門前把握機會頂入，在60分鐘為曼城打開紀錄。4分鐘後，曼城再一次的傳中球，奧萊利遠柱頂入，為藍月亮穩住領先優勢，最終以2:0擊敗阿仙奴，繼2021年後再次贏得冠軍。

哥迪奧拿：要向阿仙奴學習 史上首位5度奪得聯賽盃冠軍的領隊，哥迪奧拿在賽後表示：「我可以說甚麼？無論如何，當你能捧起獎盃都是很重要的。不過這是很特別的，因為我們經歷了困難的2個星期，特別是這對手。在頭15分鐘他們令我們窒息，我們呼吸困難。在此之後，我們在進入比賽，特別是謝利美（杜古，Jeremy Doku）與拉恩（卓基）。我真的很高興，但是米基爾（阿迪達，Mikel Arteta）創造了一支近乎無敵的隊伍，當你靠這班這麼年輕的球員，開始取得勝利，然後你就可以延續。我需要先了解他們，我要知道他們在這種情形下會如何反應。我知道我們可以從這球隊身上學習，希望下一季我們會做得更好。」

阿迪達賽後表示：「我很傷心，這是很難取捨，我們知道這意義有多大，我們有多想贏得它。事實上我們沒能實現這個目標，這令人失望，也讓人感到很遺憾。」對於起用阿列沙巴拿加的決定，他指：「我們要做公平和誠實的決定，基柏（阿列沙巴拿加）是很出色的守門員，如果我做出不同的決定對他是不公平。我永遠不會承諾球員可以參加某些比賽，他們必須憑藉自己的努力和表現贏得機會。我們是以實際觀察為準。考慮到他在比賽的表現，以及他如何幫助我們打入決賽，我認為做出這決定是正確的。失誤是足球的一部份，不幸的是，它發生在關鍵時刻。」

阿仙奴對曼城精華