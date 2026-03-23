英超｜熱刺護級戰不敵諾定咸森林　杜陀賽後速離開

英超的熱刺繼續深陷降班威脅。球隊在主場以0:3不敵護級對手的諾定咸森林，距離降班區域的韋斯咸只有1分，而短期領隊的杜陀（Igor Tudor）賽後以家庭原因而提前離開，令這位克羅地亞人會否繼續留隊成疑問。
賽前森林與熱刺相差1分，2隊在護級區域都只有1分及得失球的優勢。在歐聯出局之後，熱刺可專心聯賽，然而球隊在45分鐘失守，伊戈泰亞高（Igor Thiago）頭槌為作客的森林半場領先。下半場熱刺不單未能追和，在62分鐘再被基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）拉開比數，加上艾禾尼爾（Taiwo Awoniyi）在87分鐘再入一球，令森林作客大勝3:0，以2分反壓過熱刺上第16位，而熱刺跌落第17。同日聯賽，韋斯咸作客以0:2不敵阿士東維拉，韋斯咸繼續以29分排第18，距離護級區的熱刺只有1分。
熱刺對諾定咸森林精華
熱刺隊長：餘下7場決賽
熱刺的暫任領隊的杜陀，在賽後以「緊急家庭理由」而未有出席賽後的記者會，在他領軍7場比賽，歐聯出局，聯賽5場得1分，令到他還會否帶隊至季尾出現變數。熱刺隊長的基斯甸羅美路（Cristian Romero）賽後表示：「這一季是很艱難，特別是這個時刻。我們又面對很差的一天，再次主場輸波。首先要感謝是今日的球迷，以及每一日仍與我們一起的球迷。對我們最重要的事，是現在要像決賽般去打，這是很艱難，這是困難的賽季。上半場是很好的，不過在下半場，我們失去信心，失了球，再次愚蠢地失球。這是困難的，不過現在比賽完了。現在是痛苦的，這是很差的一天，不過最重要是之後是國際賽，回來之後去面對餘下7場決賽。」
同日的聯賽，新特蘭在東北打吡作客以2:1擊敗紐卡素，黑貓賽後以43分升上聯賽第11位，而喜鵲就跌低過新特蘭，以42分排12。