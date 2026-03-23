英超｜熱刺護級戰不敵諾定咸森林　杜陀賽後速離開

英超的熱刺繼續深陷降班威脅。球隊在主場以0:3不敵護級對手的諾定咸森林，距離降班區域的韋斯咸只有1分，而短期領隊的杜陀（Igor Tudor）賽後以家庭原因而提前離開，令這位克羅地亞人會否繼續留隊成疑問。

賽前森林與熱刺相差1分，2隊在護級區域都只有1分及得失球的優勢。在歐聯出局之後，熱刺可專心聯賽，然而球隊在45分鐘失守，伊戈泰亞高（Igor Thiago）頭槌為作客的森林半場領先。下半場熱刺不單未能追和，在62分鐘再被基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）拉開比數，加上艾禾尼爾（Taiwo Awoniyi）在87分鐘再入一球，令森林作客大勝3:0，以2分反壓過熱刺上第16位，而熱刺跌落第17。同日聯賽，韋斯咸作客以0:2不敵阿士東維拉，韋斯咸繼續以29分排第18，距離護級區的熱刺只有1分。