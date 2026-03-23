熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Mar-23 11:29
更新：2026-Mar-23 11:29

英超｜熱刺護級戰不敵諾定咸森林　杜陀賽後速離開

分享：
2026 03 22T162641Z 2056433570 UP1EM3M19OFMX RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND TOT NFO

諾定咸森林作客大勝熱刺。

adblk4

英超的熱刺繼續深陷降班威脅。球隊在主場以0:3不敵護級對手的諾定咸森林，距離降班區域的韋斯咸只有1分，而短期領隊的杜陀（Igor Tudor）賽後以家庭原因而提前離開，令這位克羅地亞人會否繼續留隊成疑問。

賽前森林與熱刺相差1分，2隊在護級區域都只有1分及得失球的優勢。在歐聯出局之後，熱刺可專心聯賽，然而球隊在45分鐘失守，伊戈泰亞高（Igor Thiago）頭槌為作客的森林半場領先。下半場熱刺不單未能追和，在62分鐘再被基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）拉開比數，加上艾禾尼爾（Taiwo Awoniyi）在87分鐘再入一球，令森林作客大勝3:0，以2分反壓過熱刺上第16位，而熱刺跌落第17。同日聯賽，韋斯咸作客以0:2不敵阿士東維拉，韋斯咸繼續以29分排第18，距離護級區的熱刺只有1分。

adblk5

2026 03 22T165618Z 1511492628 UP1EM3M1B1TOP RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND TOT NFO 2026 03 22T160704Z 1869397981 UP1EM3M18RRKU RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND TOT NFO 2026 03 22T160154Z 1268367519 UP1EM3M18J5KJ RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND TOT NFO 2026 03 22T144136Z 731484284 UP1EM3M14TAH6 RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND TOT NFO 2026 03 22T142547Z 1304875515 UP1EM3M142XG7 RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND TOT NFO 2026 03 22T145839Z 1074781687 UP1EM3M15LQHT RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND TOT NFO 2026 03 22T155505Z 2097103290 UP1EM3M187SKC RTRMADP 3 SOCCER ENGLAND TOT NFO

熱刺對諾定咸森林精華

熱刺隊長：餘下7場決賽

熱刺的暫任領隊的杜陀，在賽後以「緊急家庭理由」而未有出席賽後的記者會，在他領軍7場比賽，歐聯出局，聯賽5場得1分，令到他還會否帶隊至季尾出現變數。熱刺隊長的基斯甸羅美路（Cristian Romero）賽後表示：「這一季是很艱難，特別是這個時刻。我們又面對很差的一天，再次主場輸波。首先要感謝是今日的球迷，以及每一日仍與我們一起的球迷。對我們最重要的事，是現在要像決賽般去打，這是很艱難，這是困難的賽季。上半場是很好的，不過在下半場，我們失去信心，失了球，再次愚蠢地失球。這是困難的，不過現在比賽完了。現在是痛苦的，這是很差的一天，不過最重要是之後是國際賽，回來之後去面對餘下7場決賽。」

adblk6

同日的聯賽，新特蘭在東北打吡作客以2:1擊敗紐卡素，黑貓賽後以43分升上聯賽第11位，而喜鵲就跌低過新特蘭，以42分排12。

阿士東維拉對韋斯咸精華

紐卡素對新特蘭精華

ADVERTISEMENT

送挪亞方舟暢玩門票2張及遊戲代幣10個

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務