熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Mar-23 12:32
更新：2026-Mar-23 12:32

桌球｜泰國球手泰查亞烏諾決賽打出147　擊敗奧蘇利雲

分享：
（体育）（1）斯诺克——世界公开赛：泰国选手塔猜亚·乌诺夺冠XxjpseC000043 20260323 PEPFN0A001

泰查亞烏諾在世界公開賽擊敗奧蘇利雲奪標。(新華社)

adblk4

在玉山舉行的世界桌球公開賽，泰國的泰查亞烏諾（Thepchaiya Un-Nooh）打出一桿147度，最終以局數10:7擊敗奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）贏得冠軍。

在16強打出桌球史上單桿最高度數的奧蘇利雲，狀態明顯回復，在世界公開賽的決賽，他亦先連取4局領先。不過出手同樣以快聞名的鳥諾，之後連取6局反超。雖然奧蘇利雲第11局起連續以3桿破百度，將局數反超7:6。但是烏諾在第14局又追平，更於第16局打出單桿147度清檯，將局數拉開9:7，最後第17局再打出一桿131度，以局數10:7反勝奧蘇利雲奪得冠軍。

adblk5

40歲的烏諾在賽後表示：「我只是在盡全力打出最好，因為我不知道自己甚麼時候可以再入決賽。這對我來說是達成雙重夢想的決賽，因為能夠在決賽擊敗奧蘇利雲一直是我的夢想，我餘生都不會忘記這件事。而能夠在對奧蘇利雲打出147，更是偉大的榮譽。這是我首次贏得重要的比賽，這是我生涯最大的獎項。這是夢想成真，也是向前的一大步。」至於奧蘇利雲賽後亦盛讚對手：「我只想說，泰查亞打出難以置信的桌球，做得非常好。我看過對卓林普（Judd Trump）的比賽，他令到世界第一如同第二，我希望他今日不會像這樣，不過他也做到了，他狠狠擊敗了我。」

adblk6
（体育）（1）斯诺克——世界公开赛：奥沙利文晋级决赛XxjpseC000339 20260321 PEPFN0A001 （体育）（2）斯诺克——世界公开赛：泰国选手塔猜亚·乌诺夺冠XxjpseC000041 20260323 PEPFN0A001 （体育）（4）斯诺克——世界公开赛：泰国选手塔猜亚·乌诺夺冠XxjpseC000044 20260323 PEPFN0A001

泰查亞烏諾對奧蘇利雲精華

ADVERTISEMENT

送挪亞方舟暢玩門票2張及遊戲代幣10個

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務