桌球｜泰國球手泰查亞烏諾決賽打出147　擊敗奧蘇利雲

在玉山舉行的世界桌球公開賽，泰國的泰查亞烏諾（Thepchaiya Un-Nooh）打出一桿147度，最終以局數10:7擊敗奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）贏得冠軍。
在16強打出桌球史上單桿最高度數的奧蘇利雲，狀態明顯回復，在世界公開賽的決賽，他亦先連取4局領先。不過出手同樣以快聞名的鳥諾，之後連取6局反超。雖然奧蘇利雲第11局起連續以3桿破百度，將局數反超7:6。但是烏諾在第14局又追平，更於第16局打出單桿147度清檯，將局數拉開9:7，最後第17局再打出一桿131度，以局數10:7反勝奧蘇利雲奪得冠軍。
40歲的烏諾在賽後表示：「我只是在盡全力打出最好，因為我不知道自己甚麼時候可以再入決賽。這對我來說是達成雙重夢想的決賽，因為能夠在決賽擊敗奧蘇利雲一直是我的夢想，我餘生都不會忘記這件事。而能夠在對奧蘇利雲打出147，更是偉大的榮譽。這是我首次贏得重要的比賽，這是我生涯最大的獎項。這是夢想成真，也是向前的一大步。」至於奧蘇利雲賽後亦盛讚對手：「我只想說，泰查亞打出難以置信的桌球，做得非常好。我看過對卓林普（Judd Trump）的比賽，他令到世界第一如同第二，我希望他今日不會像這樣，不過他也做到了，他狠狠擊敗了我。」