桌球｜泰國球手泰查亞烏諾決賽打出147　擊敗奧蘇利雲

在玉山舉行的世界桌球公開賽，泰國的泰查亞烏諾（Thepchaiya Un-Nooh）打出一桿147度，最終以局數10:7擊敗奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）贏得冠軍。

在16強打出桌球史上單桿最高度數的奧蘇利雲，狀態明顯回復，在世界公開賽的決賽，他亦先連取4局領先。不過出手同樣以快聞名的鳥諾，之後連取6局反超。雖然奧蘇利雲第11局起連續以3桿破百度，將局數反超7:6。但是烏諾在第14局又追平，更於第16局打出單桿147度清檯，將局數拉開9:7，最後第17局再打出一桿131度，以局數10:7反勝奧蘇利雲奪得冠軍。