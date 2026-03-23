NBA｜紐約人大炒巫師　木狼反底贏塞爾特人

東岸「一哥」的底特律活塞取得季後賽資格後，東岸第2、第3球隊周日（22日）有不同結局。第3位的紐約人在主場以145:113大勝華盛頓巫師取得6連勝，而第2的波士頓塞爾特人卻以92:102不敵賽前18連敗的明尼蘇達木狼，兩隊戰績收窄至僅差1場。

東岸的前4其實接近取得季後賽資格。紐約人主場面對巫師，全場未落後過之下，半場領先68:52下，下半場狂轟77分，最終紐約人主場以145:113大勝巫師。紐約人的唐斯（Karl-Anthony Towns）個人取得26分及16個籃板，而謝倫般臣（Jalen Brunson）亦有23分。紐約人連續12次擊敗巫師，是兩隊之間第2長的連勝。紐約人目前6連勝，以47勝25負排東岸第3，而巫師就連輸16場。