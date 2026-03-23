網球｜艾卡拉斯不敵美國哥達　邁亞密第3圈出局

邁亞密公開賽的第3圈，世界第一的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）意外被世界排名32的美國球手哥達（Sebastian Korda）淘汰，連續2項的1,000分級巡迴賽出局。

之前在印第安韋爾斯四強不敵梅韋迪夫（Daniil Medvedev），艾卡拉斯今場比賽首盤先輸局數3:6。雖然艾卡拉斯第2盤以7:5追平盤數。不過在第3盤哥達再贏局數6:4，以盤數2:1擊敗艾卡拉斯晉級。這位25歲的美國球手，生涯第2次擊敗艾卡拉斯。首次擊敗世界第一的哥達賽後表示：「這感覺真好。我取了很美路線，這倒是真的比我預計的壓力還要大，但我對自己的表現很滿意。我一直保持信念。我雖然有讓自己陷入了一些棘手的境地，但我堅持了下來，最終發揮得非常出色。」