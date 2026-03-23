意大利前國腳佐真奴批Chappell Roan　因女兒追星遭保安驅趕

前意大利國腳的佐真奴（Jorginho），日前在社交媒體上突然向流行歌星的Chappell Roan發炮。原因是他的11歲女兒在酒店遇到明星，卻遭到酒店保安的阻撓。
34歲的佐真奴，近年返回巴西效力法林明高。他上周末（21日）就突然在Instagram發出限時的帖文批Chappell Roan，指在當天他的女兒是要去聖保羅市參加音樂節，Roan是表演嘉賓，而佐真奴的太太與女兒在酒店的餐廳遇到Roan。據他形容是Roan走過太太及女兒檯邊並微笑，沒有對話。他接着指指：「接下來發生的事情完全不成比例，一個身材魁梧的保安走到他們桌邊，當時他們還在吃早餐，他開始用極其咄咄逼人的語氣對我妻子和我女兒說話，說她不應該允許我女兒不尊重或騷擾其他人。他甚至說要向酒店投訴他們，而我11歲的女兒就坐在那裡哭泣。我女兒受到了極大的驚嚇，哭了好久。」
Roan否認有要求保安驅趕
佐真奴再指：「看到那些本應理解歌迷重要人的行為，實在令人難過。歸根結底，是歌迷成就了這一切。我真誠地希望這件事能引發人們的反思。任何人都不應該經歷這種事，尤其是一個孩子。」他在結尾更稱：「沒有你的歌迷，你甚麼都不是。而對歌迷來說，她不配得到你們的喜愛。」而里約熱內盧的市場就表示，如果這事實就會禁止Roan在當地表演，並表示願意邀請佐真奴的女兒出席里約熱內盧在5月的音樂節。
之後Roan有回應事件，並指自己事前不知道發生過這樣的事：「我根本沒看到那位母親和孩子。沒人走過來跟我說話，也沒人打擾我。我當時只是在酒店吃早餐，我沒有要求保安上前和那位母親及孩子交談。他們也沒有走過來。他們甚麼也沒有做。保安在沒有任何理由的情況下就認定某人心懷不軌，這很不公平，因為他們根本沒有採取任何行動。我並不討厭我的歌迷。我也不討厭孩子，這種想法太荒謬。我很抱歉，有人妄加揣測，認為你們做了甚麼壞事。如果你們感到不舒服，我真的很難過。你們不應該受到這樣的對待。」