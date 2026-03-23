意大利前國腳佐真奴批Chappell Roan　因女兒追星遭保安驅趕

前意大利國腳的佐真奴（Jorginho），日前在社交媒體上突然向流行歌星的Chappell Roan發炮。原因是他的11歲女兒在酒店遇到明星，卻遭到酒店保安的阻撓。

34歲的佐真奴，近年返回巴西效力法林明高。他上周末（21日）就突然在Instagram發出限時的帖文批Chappell Roan，指在當天他的女兒是要去聖保羅市參加音樂節，Roan是表演嘉賓，而佐真奴的太太與女兒在酒店的餐廳遇到Roan。據他形容是Roan走過太太及女兒檯邊並微笑，沒有對話。他接着指指：「接下來發生的事情完全不成比例，一個身材魁梧的保安走到他們桌邊，當時他們還在吃早餐，他開始用極其咄咄逼人的語氣對我妻子和我女兒說話，說她不應該允許我女兒不尊重或騷擾其他人。他甚至說要向酒店投訴他們，而我11歲的女兒就坐在那裡哭泣。我女兒受到了極大的驚嚇，哭了好久。」