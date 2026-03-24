國際賽｜保留精兵鬥日本 英格蘭半力鬥烏拉圭

世盃外歐洲區附加賽戰雲密布，但另一邊廂，列強在今個國際賽檔期積極「拍跳」；其中世界排名第四、在外圍賽戰無不克的「三獅兵團」英格蘭，點兵35人在溫布萊球場分別約戰烏拉圭及日本兩支決賽周隊伍，主帥杜曹已講明留精銳鬥日本，周五深夜先戰烏拉圭，讓一眾二線兵爭取表現。(3月28日03:45開賽)
在外圍賽8戰全勝出線決賽周的英格蘭，今輪國際賽在溫布萊球場先鬥烏拉圭，然後下周二再戰日本。由於一眾三獅球星季內為效力的頂級勁旅征戰不停，有見及此，主帥杜曹早已公開表示，包括隊長箭頭哈利卡尼在內的11名入選球員，鬥烏拉圭時避戰，讓他們爭取更多休息時間，稍後鬥日本才出場。
「三獅」邊緣人爭表現
以112頂喼帽取得78球的32歲國家隊長哈利卡尼說：「我跟一些隊友可以稍事休息，好好利用以保持狀態及『醒神啲』，同時得以放鬆，準備就緒。如我所說，回來後迎接非常忙碌的賽程。」預計一眾「三獅」邊緣人，周五一戰將大派用場，爭取表現出戰決賽周；包括巴塞隆拿的拉舒福特、韋斯咸的查洛保雲及列斯聯箭頭卡維特利雲；另外老牌隊長中場佐敦軒達臣，今戰有望取得個人第89頂喼帽。
對手烏拉圭世界排名17位，由狂人名帥比爾沙領軍下，在南美洲區外圍賽以第4名直接入決賽周；雖然去年尾一輪國際賽作客墨西哥0比0後，轉戰鬥美國輸1比5，但大軍今次先戰英格蘭，然後下周在意大利鬥阿爾及利亞時，仍有西甲好手費達歷高華維迪、荷西基文尼斯及朗奴阿拿奧祖壓陣，陣容不會太薄，國際賽保持6連勝的三獅，不能掉以輕心。