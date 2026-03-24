國際賽｜保留精兵鬥日本 英格蘭半力鬥烏拉圭

世盃外歐洲區附加賽戰雲密布，但另一邊廂，列強在今個國際賽檔期積極「拍跳」；其中世界排名第四、在外圍賽戰無不克的「三獅兵團」英格蘭，點兵35人在溫布萊球場分別約戰烏拉圭及日本兩支決賽周隊伍，主帥杜曹已講明留精銳鬥日本，周五深夜先戰烏拉圭，讓一眾二線兵爭取表現。(3月28日03:45開賽)

在外圍賽8戰全勝出線決賽周的英格蘭，今輪國際賽在溫布萊球場先鬥烏拉圭，然後下周二再戰日本。由於一眾三獅球星季內為效力的頂級勁旅征戰不停，有見及此，主帥杜曹早已公開表示，包括隊長箭頭哈利卡尼在內的11名入選球員，鬥烏拉圭時避戰，讓他們爭取更多休息時間，稍後鬥日本才出場。