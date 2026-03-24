七欖2026｜年輕騎師黃智弘：支援網絡助實現夢想

⿈智弘（Ellis）是贏得70場「頭馬」新晉騎師，他昨天（3月21日）出席「賽馬會社區七人欖球計劃」的「賽馬會精英運動員分享會暨嘉年華」時，談及實現夢想來得不易，個人的努力，與「支援網絡」的幫助，缺一不可。 每年入場感受七欖狂熱 現年25歲的⿈智弘，在成為騎師之前已是運動愛好者，小時候曾玩過兩年的欖球，現在每年國際七人欖球賽也必會入場感受那股熱血 ；他在分享會談及成為職業騎師的道路，並不輕鬆。Ellis直言，初入見習騎師學校最難適應的是「規律性」 。當同齡學生還在夢鄉時，他凌晨三點便要起牀趕往馬房，午後稍作休息便又是體能課與技術課，「那時候的感覺是，明明只過了一天，卻覺得好像已經過了兩天」 。

那時候要適應的還有語言障礙，於2019年前往南澳洲受訓因英文水平不佳，加上當地口音特殊，讓Ellis一度陷入沮喪與挫敗中 。就連練馬師下達策騎指令，他往往只能一知半解地應對，那種溝通不到的無助感，「那段時間，馬會特別安排了三位老師教我一個人，才讓我慢慢適應過來」 。 誰料到回到香港的生活，卻是真正的挑戰。Ellis認為香港賽馬環境水平很高，速度更快、競爭更激烈、公眾輿論壓力更大。在沙圈中面對成千上萬馬迷的吶喊，或是面對賽後網絡上的批評，他坦言曾感到壓力爆表 。Ellis表示：「馬會運動心理學家賦予的支持非常大。」心理學家為他有條理地梳理情緒，教導他如何分辨「需要理會的聲音」與「不需要理會的雜音」 。透過定期的心理輔導，他學會了建立心理建設：不斷觀看視頻改進技術、專注於體能，並告訴自己「我是可以的，只需要給自己一點時間」 。

除了專業的心理支援，Ellis特別提到了他的「核心支撐圈」。這包括了見習騎師學校的陳念慈校長、首席騎術教練高雅志，以及他的恩師方嘉柏 。方嘉柏對戰術的要求與信任，給予了他在賽道上勇於突破的安全感；而在背後默默支持的家人，更是他力量基礎 。Ellis感慨地說：「這條路上，如果少了一個單位的支持，我未必能走得這麼順利」 。 2026年2月25日，Ellis 策騎「實力哥」勝出他在港的第70場頭馬，正式晉升為自由身騎師 。雖然他謙虛地表示進度比預期「慢了一點」，但這份紮實的成績單，已足以讓他成為本港華將中的佼佼者 。

「賽馬會社區七人欖球計劃」未來重點活動： 4月17至19日 賽馬會社區七人欖球賽體驗日

4月17至18日 賽馬會小型欖球表演賽

4月17日 賽馬會七人欖球欖球賽學校導賞團