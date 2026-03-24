網球｜莎巴蘭卡淘汰鄭欽文入八強　仙拿邁亞密輕鬆晉級

美國邁亞密網球公開賽，中國的鄭欽文在16強止步，她花了近個半小時的時間，不敵世界第一的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）。男單方面，世界排名第2的仙拿（Jannik Sinner）在16強輕易以2:0淘汰法國的穆特（Corentin Moutet），而印第安韋爾斯打入決賽的梅韋迪夫（Daniil Medvedev）就不敵阿根廷的塞倫多羅（Francisco Cerundolo）。

在第3圈淘汰了美國的姬絲（Madison Keys），鄭欽文16強遇上莎巴蘭卡，首盤莎巴蘭卡兩度打破發球局，雖然鄭欽文都回敬一次破發，不過莎巴蘭卡還是先贏一盤6:3。第2盤的比賽，莎巴蘭卡再次破發，再以局數6:4擊敗鄭欽文，莎巴蘭卡贏盤數2:0晉級。至於菲律賓的新星艾拉（Alexandra Eala）以直落2盤0:6及2:6不敵捷克的莫祖娃（Karolina Muchova）。