NBA｜雷霆破76人連贏第12場　勇士加時贏獨行俠

衞冕的奧克拉荷馬城雷霆取得12連勝，球隊作客面對受到傷兵影響的費城76人，以123:103輕取對手。至於金州勇士作客打到加時，以137:131贏達拉斯獨行俠，而洛杉磯湖人作客以110:113不敵底特律活塞，連勝走勢告終。

在缺少安比（Joel Embiid）、麥斯（Tyrese Maxey）與保羅佐治（Paul George）之下，76人就只有在首節初段領先過3分，而之後的比賽都一面倒在雷霆控制。基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）延續其連續得分20分的場數紀錄，加上隊友復出的謝倫威廉士（Jalen Williams）亦有18分，帶領雷霆以123:103輕鬆再贏一場，雷霆連續12場贏波後，球隊戰績57勝15負，繼續常規賽中領先。