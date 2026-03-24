NBA｜雷霆破76人連贏第12場　勇士加時贏獨行俠

衞冕的奧克拉荷馬城雷霆取得12連勝，球隊作客面對受到傷兵影響的費城76人，以123:103輕取對手。至於金州勇士作客打到加時，以137:131贏達拉斯獨行俠，而洛杉磯湖人作客以110:113不敵底特律活塞，連勝走勢告終。
在缺少安比（Joel Embiid）、麥斯（Tyrese Maxey）與保羅佐治（Paul George）之下，76人就只有在首節初段領先過3分，而之後的比賽都一面倒在雷霆控制。基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）延續其連續得分20分的場數紀錄，加上隊友復出的謝倫威廉士（Jalen Williams）亦有18分，帶領雷霆以123:103輕鬆再贏一場，雷霆連續12場贏波後，球隊戰績57勝15負，繼續常規賽中領先。
費城76人對奧克拉荷馬城雷霆精華
獨行俠無緣季後賽
至於繼續缺少了史堤芬居里（Stephen Curry）的勇士，作客獨行俠。獨行俠的狀元法拉格（Cooper Flagg）雖然個人攻入全場最多的32分以及9次的助攻，但是球隊還是要在加時以131:137不敵勇士，獨行俠確定無緣今季的季後賽。至於西岸第3的湖人，作客去到底特律對東岸第1的活塞，贊堅斯（Daniss Jenkins）為活塞攻入30分，創個人職業生涯新高，令活塞以113:110擊敗湖人。
同樣鎖定季後賽資格的聖安東尼奧馬刺，作客以136:111擊敗邁亞密熱火。其他比賽，印第安納溜馬今季第16場贏波，作客險勝奧蘭多魔術128:126；阿特蘭大鷹隊主場146:107大勝孟菲斯灰熊；芝加哥公牛主場132:124贏侯斯頓火箭；多倫多速龍作客143:127輕取猶他爵士；波特蘭拓荒者主場134:99大破布魯克林籃網；洛杉磯快艇主場129:96擊敗密爾沃基公鹿。