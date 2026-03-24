世界盃外圍賽｜意大利加度素嫌棄基艾沙　波斯尼亞指控威爾斯出術

世界盃外圍賽歐洲區的最後階段附加賽在周四（26日）展開，其中意大利會先對北愛爾蘭，意大利主帥的加度素（Gennaro Gattuso）向媒體指球隊上下當然緊張，同時亦將原本獲重召的費特歷高基艾沙（Federico Chiesa）送回利物浦。另外，威爾斯將與波斯尼亞在另一邊爭出線，而波斯尼亞就指控威爾斯籍的領隊曲巴（Steve Cooper）在過去2場故意收起隊中的波斯尼亞國腳，幫威爾斯「出術」。

加度素在接受媒體的訪問中，承認球隊都非常緊張：「亳無疑問，大家宦是非常緊張。只有冷血的人才不會覺得緊張。但是我們需要傳遞出積極的訊息。」對於未來2場關乎決賽周資格的比賽，他表示：「沒有任何藉口。想我們是否可以做得更好是毫無意義。我們唯一應該考慮的就是星期四的比賽。忘掉我們已經贏得過4次世界盃、2次歐洲國家盃和1次奧運會金牌吧。對我們來說，只有星期四場比賽才是最重要。」意大利已連續2屆缺席世界盃決賽周，要避免連續3屆缺陣，首要先贏北愛爾蘭，之後再擊敗威爾斯或波斯尼亞。