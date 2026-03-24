世界盃外圍賽｜意大利加度素嫌棄基艾沙　波斯尼亞指控威爾斯出術

世界盃外圍賽歐洲區的最後階段附加賽在周四（26日）展開，其中意大利會先對北愛爾蘭，意大利主帥的加度素（Gennaro Gattuso）向媒體指球隊上下當然緊張，同時亦將原本獲重召的費特歷高基艾沙（Federico Chiesa）送回利物浦。另外，威爾斯將與波斯尼亞在另一邊爭出線，而波斯尼亞就指控威爾斯籍的領隊曲巴（Steve Cooper）在過去2場故意收起隊中的波斯尼亞國腳，幫威爾斯「出術」。
加度素在接受媒體的訪問中，承認球隊都非常緊張：「亳無疑問，大家宦是非常緊張。只有冷血的人才不會覺得緊張。但是我們需要傳遞出積極的訊息。」對於未來2場關乎決賽周資格的比賽，他表示：「沒有任何藉口。想我們是否可以做得更好是毫無意義。我們唯一應該考慮的就是星期四的比賽。忘掉我們已經贏得過4次世界盃、2次歐洲國家盃和1次奧運會金牌吧。對我們來說，只有星期四場比賽才是最重要。」意大利已連續2屆缺席世界盃決賽周，要避免連續3屆缺陣，首要先贏北愛爾蘭，之後再擊敗威爾斯或波斯尼亞。
加度素又指：「在這裡所有球員今日都知道他們為甚麼而戰，以及這對我們有多重要。」對於把歐洲國家盃功臣的基艾沙趕離國家隊，他指：「他有一些少的問題，我們認為他留下來再沒有意義。」之後他被問到，像辛度東拿利（Sandro Tonali）、施卡馬卡（Gianluca Scamacca）及巴斯東尼（Alessandro Bastoni）這些傷兵都獲留隊，加度素指：「因為不是每個球員的心態都一樣。當我聽到有人動搖時，我就知道我必須做出決定。我們一起做了決定。他覺得自己狀態不佳，所以回家了。我必須接受這個結果。」
波斯尼亞批邦比領隊因國家隊棄用球員
與意大利同一條路線的威爾斯，也將與波斯尼亞爭出線。然而波斯尼亞的主帥巴巴利斯（Sergej Barbarez）就批評威爾斯。原因是威爾斯籍的領隊曲巴，在作為挪威球隊邦比領隊時，在近2場比賽棄用了波斯尼亞的中場達希洛域（Benjamin Tahirovic）。他指：「賓祖（達希洛域）告訴我難以置信的事。這與他教練的祖籍有關。當你的教練祝福你，而不祝福你在國家隊好運，這留下很大的思考空間。他（曲巴）向達希洛域指，一切會在國際賽後回復正常。我不喜歡這樣，我重視體育的價值以及更多的競爭。」曲巴在近2場的比賽未有派出達希洛域及另一個蘇利南守將上陣，指他們未與球會的價值觀相乎。而邦比的發言人也否認了巴巴利斯的指控，稱這是一個遠離事實的猜測。