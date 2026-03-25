會師美國測試鋒力 巴西做大騷有「法」

香港時間周四深夜將上演一場超重量級友賽，由5屆世界盃冠軍巴西，火併2屆世盃盟主法國，賽事安排在美國福克斯堡吉列球場上演。兩大傳統足球強國難得在今夏決賽周前相遇，落場球員必會踢得盡情開放，不難合演入球騷。(球賽編號FB6237，3月27日04:00開賽)

巴西國家隊主帥安察洛堤(Ancelotti)今次點兵26人，名單中包括了4名首度獲徵召球員，後衛里奧彭利拿(Leo Pereira)、中場加比爾沙拿(Gabriel Sara)、前鋒拉恩域陀(Rayan Vitor)及伊戈泰亞高(Igor Thiago)；當中效力英超賓福特的伊戈泰亞高最受關注，今季在英超暫時已入19球，僅次於曼城超級射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)。巴西鋒線雖然坐擁包括雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)、拉芬夏比洛尼(Raphinha Belloli)及馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)等球星，但安帥絕對需要一位純射手去爭取大量入球，預計伊戈泰亞高在今次美國之旅會得到上陣時間，爭取表現。

事實上，「森巴兵團」之前在南美洲區外圍賽僅以第5名出線，18戰輸6場相當失禮；安帥急欲以今次美國之旅連鬥法國及克羅地亞，爭取表現，預計必會全力搶攻求勝。不過，「森巴兵團」今場亦要面對傷兵問題，包括英超兵、門將艾利臣比加(Alisson Becker)、中堅加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)先後因傷退隊，令防線穩定性存疑。

麥巴比領軍入球有保證

另邊廂的法國，在世盃外歐洲區展現霸氣，6戰5勝1和入16球，輕鬆出線。主帥迪甘斯(Deschamps)今次點兵26人滲入不少本土味道，包括來自法甲班霸巴黎聖日耳門的門將盧卡斯捷華利亞(Lucas Chevalier)及新星翼鋒迪斯亞杜伊(Desire Doue)，以至摩納哥的人氣前鋒艾利奧捷(Akliouche)等；再配上基利安麥巴比(Kylian Mbappe)及米高奧利斯(Michael Olise)等頂級攻擊球員，攻力毋庸置疑。

賽前「高盧雄雞」的羅馬中場古亞迪奧干尼(Kouadio Kone)與阿仙奴中堅威廉沙列巴(William Saliba)退隊；但整體實力仍足與巴西抗衡，一場頂級對攻大戰一觸即發，精彩可期。