英超的利物浦宣布，埃及前鋒的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）將在季尾離開效力9年的球隊，但未決定去向。而法國射手的基沙文（）就落實季後加盟美職聯的奧蘭多城。 利物浦在周二（24日）宣布沙拿離隊的消息：「穆罕默德沙拿將在2025至26年球季結束後，結束他在利物浦的輝煌生涯。這位前鋒已與紅軍達成協議，這將為他在晏菲路的9年生涯畫上句號。沙拿希望儘早向球迷宣布這消息，以表達他對球迷的尊重和感激之情，並確保他的未來安排透明公開。」沙拿至今為紅軍上陣435場，入255球，令他成為利物浦史上第3的射手，僅次於346球的魯殊（Ian Rush）以及285球的亨特（Roger Hunt），同時他以191個英超入球，成為英超史上第4的射手。

在2017年從羅馬返回英格蘭球壇，沙拿為紅軍贏下8個錦標，包括2次的英超冠軍及1次歐聯，他在個人的影片表示：「首先我想說的是，我從未想過這間球會、這個城市以及這裡的人會這麼深刻地融入我的生命之中。利物浦不只是一個球會，它包含的是一種激情、一段歷史以及一種精神。我無法用言語向任何不屬於這間球會的人解釋有關這裡的一切。我們一起慶祝勝利，我們贏得重要的獎盃，我們也一起捱過人生中最艱難的日子。我要感謝在我效力利物浦期間，所有支持過這球會的人，特別是我的隊友，無論是過去還是現在的。」

去季尾曾獲續約2年 他續說：「至於球迷們，我無法用言語表達我的感激之情。你們在我職業生涯最輝煌的時期給予我的支持，以及在我最艱難的時刻與我並肩作戰。這些我永遠不會忘記，我會永遠銘記於心。要說離開總是艱難的，你們給了我人生中最美好的時光。我永遠是你們中的一份子。這間球會永遠是我的家，對我以及我的家人來說都是。」沙拿去季透過媒體表達續約的願望，並在去年4月獲利物浦續約2年，然而在球隊及沙拿今季表現都有所下滑之下，雙方同意有關決定。沙拿過去一直有傳獲得沙特阿拉伯聯賽的青睞。

基沙文與奧蘭多簽約2年 至於西甲的馬德里體育會前鋒基沙文（Antoine Griezmann），亦落實加盟美職的奧蘭多城。這位35歲的法國射手，將與奧蘭多簽約2年至2029年的球季。在2次效力馬體會期間，他合共為這支首都球隊攻入174球，成為馬體會隊史的首席射手，而他在皇家蘇斯達及巴塞隆拿合計也取得近300個入球。 他在聲明中表示：「我很興奮地為我的生涯展開新的一章。在我初與球會討論時，我就感覺到強烈的抱負以及對未來清晰的願景，這也真的向我表達了。我期待在奧蘭多建立新的家。」基沙艾在2024年結束國際賽生涯，在法國國家隊137次上陣攻入44球，並且在2018年成為法國贏得世界盃的其中一員。