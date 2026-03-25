NBA｜球員工會譴責公鹿要字母哥休息　另促聯盟修改65場獎項下限

NBA的球員協會發出2項的聲明，當中批評密爾沃基公鹿「擺爛」，要已經康復的球星安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）休戰，違反NBA的規則。至於另一項聲明，是因應底特律活塞球星根寧咸（Cade Cunningham），可能因傷未能打滿65場的最低場數，以爭取全年的獎項。 ESPN的報道，「字母哥」安迪杜甘普拒絕了公鹿的要求，要他在賽季餘下的比賽休戰。這位2屆NBA最有價值球員渴望重返球場，並認為不會為自己的傷患造成風險。球員協會在周二（24日）聲明表示：「有關球員參與的政策是聯盟制定，旨在約束球隊，確保像安迪杜甘普這些明星球員在健康且做好準備的情況下，能夠有上陣的時間。不幸的是，反擺爛政策的效力在於聯盟的執行程度，若球隊的老闆不受約束，球迷、直播夥伴以及比賽的公平性都受到影響。我們期待與NBA合作，提出更可行的方案，解決現時的擺爛行為。」

公鹿在上星期指字母哥左膝的受傷而要休戰，但未提供其復出的時間。而ESPN指，安迪杜甘普需要休息最少1星期，原因是因為其膝蓋過度伸展並帶來骨挫傷。公鹿目前在數字上仍有機會爭取季後賽附加賽的資格，球隊目前在東岸排11，與第10的夏洛特黃蜂有8場的距離。而字母哥今季缺席了35場比賽，是他生涯缺陣數最多一季，在他缺席的35場比賽公鹿輸23場，而他在陣時公鹿17膀19負。 根寧咸受傷差4場或無緣得獎 另外工會在周二另一項聲明，呼籲聯盟修改有關於年度獎項需要上陣最少65場的規定，加入重大受傷的豁免條款。聯盟表示：「根寧咸在在經歷一個足以定義其職業生涯的賽季後，卻可能失去賽季獎項的資格，這無疑是對65場規則的有力控訴，也再次證明了為甚麼必須廢除或改革這項規定，為重大傷病訂立豁免。自從這規則實施以來，太多優秀的球員因為這項武斷且過於僵化的制度，而被不公平地剝奪賽季的榮譽。」活塞的根寧咸今季上陣61場，並有可能因為肺部受創傷要缺席賽季的餘下賽事 。

根寧咸的經理人表示：「卡迪（根寧咸）展現了NBA一隊級的表現。如果他因為傷病等正當理由，而未能達到人為設定的門檻，這不應該剝奪他整個賽季以來理應獲得的榮譽。聯盟應該獎勵卓越表現，而不是定立不顧實際情況的僵化標準。這種情況需要破例。」 灰熊「渣哥」缺席餘下賽季 根據有關的規則，洛杉磯湖人球星的勒邦占士（LeBron James）都因此無緣獲得獎項，也中止了他連續21個賽季入選最佳陣容。安迪杜甘普以及史堤芬居里（Stephen Curry）今季同樣無緣獎碰。至於丹佛金塊的祖傑（Nikola Jokic）以及聖安東尼奧馬刺的雲班耶馬（Victor Wembanyama）也處於邊沿的數字。而奧克拉荷馬城雷霆的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以及湖人的當錫（Luka Doncic）仍有數場比賽的空間。至於孟菲斯灰熊宣布，隊中球星的查莫拉特（Ja Morant）因為左肘副韌帶扭傷，缺席餘下賽季，這位灰熊的球星今季僅上陣20場比賽。