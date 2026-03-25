世界盃｜歐洲球迷組織向消費者組織　指控國際足協壟斷定價

歐洲球迷組織向歐洲的消費者權益投資，指控今屆北美世界盃的比賽門票價格過高，認為國際足協（FIFA）涉嫌濫用壟斷地位。

歐洲足球支持者組織（FSE）向歐洲消費者消費者組織（Euroconsumers）提出控訴，指FIFA在今夏世界盃的門票定價濫用了其壟斷地位。FSE要求FIFA放棄美國的浮動定價，並且在4月凍結有關門票的價格，他們指FIFA「對歐洲球迷強加過高的票價以及不透明且不公平的購票要求及流程。FIFA壟斷了2026年世界盃的門票銷售，並利用這權力對球迷施加在競爭市場中絕對無法接受的條件。」組織批評FIFA進行誘導性的廣告宣傳，違反歐盟的消費者法律，同時指出FIFA之後推出的廉價門票數量極少，令到FIFA所宣傳「可承擔」的60美元門票，幾近是不存在。