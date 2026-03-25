世界盃｜歐洲球迷組織向消費者組織　指控國際足協壟斷定價

歐洲球迷組織向歐洲的消費者權益投資，指控今屆北美世界盃的比賽門票價格過高，認為國際足協（FIFA）涉嫌濫用壟斷地位。
歐洲足球支持者組織（FSE）向歐洲消費者消費者組織（Euroconsumers）提出控訴，指FIFA在今夏世界盃的門票定價濫用了其壟斷地位。FSE要求FIFA放棄美國的浮動定價，並且在4月凍結有關門票的價格，他們指FIFA「對歐洲球迷強加過高的票價以及不透明且不公平的購票要求及流程。FIFA壟斷了2026年世界盃的門票銷售，並利用這權力對球迷施加在競爭市場中絕對無法接受的條件。」組織批評FIFA進行誘導性的廣告宣傳，違反歐盟的消費者法律，同時指出FIFA之後推出的廉價門票數量極少，令到FIFA所宣傳「可承擔」的60美元門票，幾近是不存在。
FIFA的發言人在回應時表示：「FIFA已注意到有關一宗疑似的投訴聲明，不過協會目前未有收到相關的投訴。因此FIFA目前不便作出評論。FIFA一直致力確保現有或潛在球迷能公平參加足球運動的機會。作為非牟利組織，FIFA確保在世界盃獲得的收入，能再投資於世界的足球發展，當中包括男女子以及青少年，並包括全部的211個會員。」FSE的代表批評FIFA未有與組織進行磋商，故此只有向歐盟作出控訴。根據外國英國廣播公司（BBC）報道，如果一名球迷將要觀看由首場分組至決賽共8場的比賽，最平需要支付約5,225英鎊（約5.48萬港元），而中等票價需要8,580英鎊（約9萬港元），而最昂貴的門票，更是要12,350英鎊（約13萬港元），而在2022年的卡塔爾世界盃，同級門票分別是1,466英鎊、2,645英鎊及3,914英鎊，當中最貴的比今屆最平都要低，而且去屆最多只有7場比賽。