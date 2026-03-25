英超｜曼聯期望6年完成新球場　舉行2035年女足世界盃決賽

英超豪門曼聯的球場建設總裁表示，球會期望去年公布的10萬人新球場，可以在6年內落成使用，並且作為2035年女子世界盃的決賽場地。
曼聯的球場建設總裁洛捷（Collette Roche）在球會的網上節目透過，在新球場計劃上取得了進展：「在我們12個月前提出新球場的想法後，我們可以說期間要4至5年時間去興建是丕確的。不過我認為人們誤會我們在2030年會準備好新球場，但你需要知道，要興建這樣複雜的球場，這需要1至2年的時間準備建設。我們需要先購買土地，籌集資金，並獲得規劃許可。這就是我們目前正在做的工作。所以我們還沒有確定正式啟用的日期，但我們正在按計劃推進。」
雖然新球場仍位於奧脫福，但球會仍需要取得周邊的一些土地，而洛捷表示，在收購鐵路貨運公司的工地上存在一些的問題，他表示球會希望在數個月內取得正面的討論並作出公布。他指：「我們取得的進展在於土地整合方面。我們希望確保為這座球場找到最佳位置，周圍擁有充足的土地來建設合適的設施，並且交通便利，能夠為球迷提供絕佳的比賽體驗。我一直在與當地的土地擁有人溝通，了解他們的要求。目前進展非常順利，我希望在未來幾個月內能夠分享一些這方面的積極消息。」洛捷又表示，球會計劃會舉辦一些國際體育活動以及娛樂節目，他表示：「般咸（Andy Burnham）市長說，他有願景是我們鹿舉辦2035年的女子世界盃決賽。如果我們能做到，這就實在太好了。」