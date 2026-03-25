英超｜曼聯期望6年完成新球場　舉行2035年女足世界盃決賽

英超豪門曼聯的球場建設總裁表示，球會期望去年公布的10萬人新球場，可以在6年內落成使用，並且作為2035年女子世界盃的決賽場地。

曼聯的球場建設總裁洛捷（Collette Roche）在球會的網上節目透過，在新球場計劃上取得了進展：「在我們12個月前提出新球場的想法後，我們可以說期間要4至5年時間去興建是丕確的。不過我認為人們誤會我們在2030年會準備好新球場，但你需要知道，要興建這樣複雜的球場，這需要1至2年的時間準備建設。我們需要先購買土地，籌集資金，並獲得規劃許可。這就是我們目前正在做的工作。所以我們還沒有確定正式啟用的日期，但我們正在按計劃推進。」