NBA｜金塊靠祖傑2分擊敗太陽　紐約人贏鵜鶘7連勝

西岸季後賽球隊幾乎已大定，丹佛金塊作客在「小丑」祖傑（Nikola Jokic）在最後11秒射入的2分，以125:123作客險勝鳳凰城太陽，在西岸保持第4席位。而新奧爾良鵜鶘在作客以116:121不敵紐約人之後，已肯定無法取得季後賽資格。

前西岸第7的太陽，仍希望爭取直接打入季後賽的機會。主場對金塊首節以25投14中，領先35:28，但是第2節太陽雖然有謝倫格連（Jalen Green）獨取12分，但球隊整節僅入6球得22分，半場被金塊反超67:57。第3節太陽又力追，在進入最後一節前，金塊領先2分。在第4節兩隊4次互換領先及6次打成平手，迪雲布克（Devin Booker）最後30秒的後跳射入，為太陽追平123平手，但是最後11.8秒祖傑起手命中，為金塊再領先，之後太陽迪雲布克的3分射失，令金塊以125:123險勝。祖傑今場交出23分、17個籃板及17次助攻，今季第29次「三雙」，同時追平自己今季單場助攻數字。金塊贏波後以45勝28負排西岸第4。太陽就以40勝33負排第7。