NBA｜金塊靠祖傑2分擊敗太陽　紐約人贏鵜鶘7連勝

西岸季後賽球隊幾乎已大定，丹佛金塊作客在「小丑」祖傑（Nikola Jokic）在最後11秒射入的2分，以125:123作客險勝鳳凰城太陽，在西岸保持第4席位。而新奧爾良鵜鶘在作客以116:121不敵紐約人之後，已肯定無法取得季後賽資格。
前西岸第7的太陽，仍希望爭取直接打入季後賽的機會。主場對金塊首節以25投14中，領先35:28，但是第2節太陽雖然有謝倫格連（Jalen Green）獨取12分，但球隊整節僅入6球得22分，半場被金塊反超67:57。第3節太陽又力追，在進入最後一節前，金塊領先2分。在第4節兩隊4次互換領先及6次打成平手，迪雲布克（Devin Booker）最後30秒的後跳射入，為太陽追平123平手，但是最後11.8秒祖傑起手命中，為金塊再領先，之後太陽迪雲布克的3分射失，令金塊以125:123險勝。祖傑今場交出23分、17個籃板及17次助攻，今季第29次「三雙」，同時追平自己今季單場助攻數字。金塊贏波後以45勝28負排西岸第4。太陽就以40勝33負排第7。
鳳凰城太陽對丹佛金塊精華
至於西岸第11的鵜鶘，作客去到紐約面對紐約人，在謝倫般臣（Jalen Brunson）交出32分之下，紐約人以121:116擊敗鵜鶘。鵜鶘輸波後已決定無法獲得季後賽的資格。而紐約人連贏7場的比賽，就繼續在東岸排第3，戰績48勝25負。
騎士主場擊敗魔術
同日的比賽，克里夫蘭騎士在主場以136:131贏奧蘭多魔術，騎士在東岸守在第4位，而魔術處於第8位。而夏洛特黃蜂主場以134:90大勝薩克拉門托帝王，黃蜂在東岸排第9，戰績與騎士相同。