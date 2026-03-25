英國改革黨領袖法拉奇展示球衣　英冠葉士域治急割蓆

英國改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage），在社交平台上，顯示他到訪樸文路球場以及高舉印有他名字葉士域治球衣，引起了猜測，而葉士域治隨後澄清，球隊是一個「歡迎的組織」，法拉奇只是到訪當地的行程，球會與政治無關。

法拉奇在改革黨的社交平台發表影片，並說：「對葉士域治來說，季尾非常重要。他們有機會重返英超聯，希望他們能做到。如果不能，我認為還有機會的，我與一些人談過有關下季的領隊職位，我絕對是在名單之中。不過問題是，我真正想要是另一個職位。」他之後表示「這是樸文路熱情洋溢的歡迎儀式。」然而這影片引起社交媒體的討論，質疑球會是否與政黨合作。