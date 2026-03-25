英國改革黨領袖法拉奇展示球衣　英冠葉士域治急割蓆

英國改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage），在社交平台上，顯示他到訪樸文路球場以及高舉印有他名字葉士域治球衣，引起了猜測，而葉士域治隨後澄清，球隊是一個「歡迎的組織」，法拉奇只是到訪當地的行程，球會與政治無關。
法拉奇在改革黨的社交平台發表影片，並說：「對葉士域治來說，季尾非常重要。他們有機會重返英超聯，希望他們能做到。如果不能，我認為還有機會的，我與一些人談過有關下季的領隊職位，我絕對是在名單之中。不過問題是，我真正想要是另一個職位。」他之後表示「這是樸文路熱情洋溢的歡迎儀式。」然而這影片引起社交媒體的討論，質疑球會是否與政黨合作。
據英國《泰晤士報》指，葉士域治有留意到改革黨預約球會的探訪活動，但沒有想到成為公開宣傳。葉士域治的發言人回應表示：「這一次並非任何正式的邀請或支持，事件對球會造成了一些尷尬。」在球會的官方聲明回應事件：「球會對保持不干涉政治的原則，不支持或認可任何個人或政黨。作為在社區中扮演的角色之一，球會將繼續與各政治派別的代表進行交流。葉士域治以成為一個包容、多元且熱情友好的組織而自豪，我們支持當地及更廣泛社區的所有成員。這承諾始終不變。」
Following Monday’s visit by the Reform party and its leader, Nigel Farage, the club would like to issue the following statement:— Ipswich Town (@IpswichTown) March 24, 2026
Ipswich Town Football Club has, over several years, hosted representatives from a range of political parties. The club remains apolitical and does not… pic.twitter.com/wdzC9PdXqH