世盃外｜瑞典「大」鬥烏克蘭

除了意大利外，「北歐雙雄」瑞典及丹麥周四深夜同時間分途出擊，其中瑞典在西班牙華倫西亞中立場出戰烏克蘭，兩隊防守皆不穩，寧捧中位數[2/2.5]球「大」盤。（球賽編號FB6194，3月27日03:45開賽)

瑞典在外圍賽成績令人沮喪，小組6戰只得2分失12球排包尾，僅憑歐國聯佳績躋身附加賽。該隊由前英超名帥樸達(Potter)領軍，今次點兵亦有不少英超兵，前線更擁有阿仙奴鋒將約基利斯(Gyokeres)及紐卡素翼鋒安東尼艾蘭加(Anthony Elanga)，級數相當。

樸達賽前已跟瑞典足總簽約至2030年作中長線合作，今次若能打敗烏克蘭，還要與波蘭對阿爾巴尼亞的勝方爭一張決賽周入場券，將帥心理壓力未必太大，今場有力放手一搏。