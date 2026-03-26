世盃外｜瑞典「大」鬥烏克蘭

除了意大利外，「北歐雙雄」瑞典及丹麥周四深夜同時間分途出擊，其中瑞典在西班牙華倫西亞中立場出戰烏克蘭，兩隊防守皆不穩，寧捧中位數[2/2.5]球「大」盤。（球賽編號FB6194，3月27日03:45開賽)
瑞典在外圍賽成績令人沮喪，小組6戰只得2分失12球排包尾，僅憑歐國聯佳績躋身附加賽。該隊由前英超名帥樸達(Potter)領軍，今次點兵亦有不少英超兵，前線更擁有阿仙奴鋒將約基利斯(Gyokeres)及紐卡素翼鋒安東尼艾蘭加(Anthony Elanga)，級數相當。
樸達賽前已跟瑞典足總簽約至2030年作中長線合作，今次若能打敗烏克蘭，還要與波蘭對阿爾巴尼亞的勝方爭一張決賽周入場券，將帥心理壓力未必太大，今場有力放手一搏。
烏克蘭主帥列保夫(Rebrov)重用外流兵，包括一對基羅納孖寶前鋒華拉特(Vanat)與中場謝根高夫(Tsyhankov)，但隊長薩克達中堅馬維恩高(Matviyenko)因傷落選；皇家馬德里副選門將盧連(Lunin)亦意外名落孫山，由賓菲加的杜魯賓(Trubin)把守最後一關。烏克蘭外圍賽6輪只有1場保持0失球，計最後4場外圍賽錄得3勝，得以力壓冰島取次名入附加賽，踢法變進取，無懼鬥攻。
丹麥迎北馬其頓看高一線
另一北歐名牌丹麥因最後兩場外圍賽共失5分失6球，將榜首拱手相讓蘇格蘭；今場迎戰北馬其頓會由狀態不俗的拿玻里前鋒海倫(Hojlund)掛頭牌，紐卡素前鋒韋利安奧索拿(William Osula)隨時候命，理應看高一線。北馬其頓在尾輪外圍賽1比7慘敗予威爾斯，但亦曾兩度賽和同組勁旅比利時，實力非想像中弱；上屆附加賽準決賽作客淘汰意大利，震驚球壇，今場預期不會有悶場，同吼「大」盤。（球賽編號FB6195，3月27日03:45開賽)
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