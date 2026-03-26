世盃外｜意大利勢破北愛過頭關

連續兩屆世盃外附加賽出局的意大利，周四深夜又要在2026年世盃外附加賽準決賽出場，在巴勒莫主場迎戰北愛爾蘭。意軍球員質素較高，三線實力平均，對手北愛缺少主力中堅壓陣，主隊有權贏對手最少2球，殺入附加賽決賽。(球賽編號FB6192，3月27日03:45開賽)

意軍的英超悍將辛度東拿利(Sandro Tonali)及高大箭頭施卡馬卡(Scamacca)有傷，仍在大軍名單中，或留待有機會踢決賽時搏殺。去年夏天上任後，帶領意大利在外圍賽取得5勝1負的主帥加度素(Gattuso)賽前說：「我們必須帶着強烈的求勝意欲、清醒的頭腦及危機意識，投入這場比賽。己隊尊重對手，他們跑動很多，鬥志昂揚及死球戰術威力大。」

「藍衣軍團」在加度素麾下，曾主場分別以5比0及3比0大炒愛沙尼亞及以色列，只是外圍賽煞科戰1比4不敵挪威；預計已轉戰沙特球壇搵食的當打箭頭列迪古(Retegui)，今場將會掛帥，此子對上上陣6場國際賽交出4入球5助攻；而高大箭頭比奧艾斯保薛圖(Pio Esposito)尾兩場外圍賽接連士哥，意大利今場有足夠攻力輕取對手。

北愛爾蘭擁4英超兵

對手北愛對上一次入世盃決賽周已是1986年，雖然在今屆外圍賽只排小組第3，但透過歐國聯小組首名，得以躋身附加賽。主帥米高奧尼爾(Michael O’Neill)坦承在意大利主場很難贏波，但會告訴球員不要浪費得來不易的機會。

北愛在歐洲區外圍賽6戰入7球失6球，一向攻強於守，主要以英冠或英甲球員撐場；其中大軍僅有的4名英超兵，繼利物浦翼衛干拿巴特利(Conor Bradley)長期養傷後，守穩又攻得的新特蘭中堅丹尼爾保拉特(Daniel Ballard)因鼠蹊受傷缺陣，對北愛打擊更大，只怕今場要守也難，隨時大敗收場。