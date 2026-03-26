世界盃外圍賽的歐洲區附加賽，將在周四（26日）展開。當中4屆冠軍的意大利要避免連續3屆缺席，未來2場比賽相當關鍵。主教練的加度素（Gennaro Gattuso）在記者會指，就算發夢都聽到有聲音被催促要帶隊打入決賽周。另外波斯尼亞方面，主帥的巴巴利斯（Sergei Barbarez）指控邦比領隊曲巴（Steve Cooper）事件，他表示自己沒有錯，不會道歉。
4屆世界盃冠軍的意大利，自2014年分組賽出局以後，未有打入過決賽周。意大利人避免再度缺陣，主場對北愛爾蘭不容有失。加度素在賽前記者會表示：「如果我說我每晚躺在枕頭時，沒聽到『帶我們去世界盃，帶我們去世界盃，帶我們去世界盃』的聲音，那我就講大話。我確實聽到了，這無疑是我執教生涯中最重要的一場比賽，即使我現在已經帶隊幾年了。話雖如此，我已經做好準備，相信我，我沒有去把事情朝著最壞的方向想。我想保持積極的心態，放眼未來。明日我們會踢好自己的比賽，然後就拭目以待吧。」
對於對手的北愛，加度素表示：「我們必須準備好北愛爾蘭系統性地將球吊入禁區。記著，任何一個罰球都會見到他們的門將放長波上前，然後8、9個球員非常渴望地搶得第2點，以及補射。球員要知道自己要做甚麼，察覺到危險，相信每一球。我們要注意他們的死球戰術，我不是說他們只會長傳，但這是他們的基本特質，而且他們在這方面做得很好。」
波斯尼亞教練：只為轉移視線
至於同在A路線上的波斯尼亞，會作客對威爾斯爭取機會。主帥的巴巴利斯早前指控挪威球會邦比的威爾斯籍主帥曲巴，故意在過去2場收起波斯尼亞前鋒的達希洛域（Benjamin Tahirovic）。邦比因此回應指過去收起達希洛域都是球會的決定，而達希洛域也親自致電曲巴道歉。被問到巴巴利斯會否跟隨道歉，巴巴利斯表示：「我不認為我需要為任何事道歉。」他指這目的只是為了分散注意去做新聞，他表示：「對我而言唯一重要的事就是我相信我的球員，而這想法是為你們創造一個難題，讓你們思考所有這些事情。我的目的是要保護球員，一切都從這出發。我認識班捷文（達希洛域）2年了，我知道他是一個怎樣的球員，知道他可以做到甚麼。所以我認為我們要專注明日的比賽，這對雙方都是最重要。