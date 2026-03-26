世界盃外圍賽的歐洲區附加賽，將在周四（26日）展開。當中4屆冠軍的意大利要避免連續3屆缺席，未來2場比賽相當關鍵。主教練的加度素（Gennaro Gattuso）在記者會指，就算發夢都聽到有聲音被催促要帶隊打入決賽周。另外波斯尼亞方面，主帥的巴巴利斯（Sergei Barbarez）指控邦比領隊曲巴（Steve Cooper）事件，他表示自己沒有錯，不會道歉。

4屆世界盃冠軍的意大利，自2014年分組賽出局以後，未有打入過決賽周。意大利人避免再度缺陣，主場對北愛爾蘭不容有失。加度素在賽前記者會表示：「如果我說我每晚躺在枕頭時，沒聽到『帶我們去世界盃，帶我們去世界盃，帶我們去世界盃』的聲音，那我就講大話。我確實聽到了，這無疑是我執教生涯中最重要的一場比賽，即使我現在已經帶隊幾年了。話雖如此，我已經做好準備，相信我，我沒有去把事情朝著最壞的方向想。我想保持積極的心態，放眼未來。明日我們會踢好自己的比賽，然後就拭目以待吧。」