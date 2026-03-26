轉會消息｜美職與沙特阿拉伯傳爭逐沙拿卡斯米路

利物浦的埃及前鋒穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在日前確定季尾離隊，他的去向也引起了猜測，其中美職聯方面已表示希望邀請他加盟，而沙特阿拉伯聯賽據報也未放棄招攬這位射手。同樣被兩地聯賽爭奪，還有將離開曼聯的巴西中場卡斯米路（Casemiro）。
早在2023年已經表態招攬沙拿的伊蒂哈德，據報道仍希望招攬這位埃及射手，據ESPN報道，伊蒂哈德已經準備再向沙拿招手。這支沙特公共投資基金（PIF）支持的球隊，在2023年9月開出1.5億英鎊轉會費，希望利物浦放人，但最終被紅軍拒絕。據報道稱，PIF旗下的希拉爾、艾納斯及吉達艾阿里都對沙拿沒有興趣，而同樣有財力與伊蒂哈德爭奪沙拿的，就只有艾卡迪沙。至於美職聯的總裁加巴（Don Garber）就表示，美職聯非常喜歡沙拿的加盟。他在阿特蘭大的活動上表示：「在他公布要離開利物浦前我不能說，不過這樣偉大的球員應該來美職聯，我認為我們會為他提供優秀的平台。」
利物浦或以阿朗素代史洛治
不過ESPN指出，目前未有美國球會開始接觸沙拿。當中由埃及老闆擁有的聖地亞哥FC，以及芝加哥火焰都未有展開行動。至於擁有孫興民的洛杉磯FC亦未有回應沙拿的離隊，原因是球隊受到有關於只能有2個指定球員及4個U22球員的限制影響，如果洛杉磯想要沙拿，就需要更改球隊的球員組合。另外德國《圖片報》報道，利物浦已聯絡了前皇家馬德里領隊的沙比阿朗素（Xabi Alonso），並指沙比在條件適合下，會接替史洛治（Arne Slot）在夏季成為新的利物浦領隊。而利物浦就傳有意向拜仁慕尼黑收購法國翼鋒的米高奧利斯（Michael Olise）替代沙拿。
同樣在夏天離隊，還有曼聯的巴西國腳卡斯米路，據ESPN報道，美職聯的國際邁亞密以及洛杉磯銀河，還有沙特阿拉伯的伊蒂哈德都對這位防守中場感興趣。報道指，邁亞密與銀河都確實在近日與卡斯米路方面接觸，但未有提出報價，而2隊目前面對是球隊的「指定球員」名額已滿。至於伊蒂哈德也在監察着卡斯米路的動向，並有意招攬他成為另一位沙特聯賽球星。