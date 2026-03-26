轉會消息｜美職與沙特阿拉伯傳爭逐沙拿卡斯米路

利物浦的埃及前鋒穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在日前確定季尾離隊，他的去向也引起了猜測，其中美職聯方面已表示希望邀請他加盟，而沙特阿拉伯聯賽據報也未放棄招攬這位射手。同樣被兩地聯賽爭奪，還有將離開曼聯的巴西中場卡斯米路（Casemiro）。

早在2023年已經表態招攬沙拿的伊蒂哈德，據報道仍希望招攬這位埃及射手，據ESPN報道，伊蒂哈德已經準備再向沙拿招手。這支沙特公共投資基金（PIF）支持的球隊，在2023年9月開出1.5億英鎊轉會費，希望利物浦放人，但最終被紅軍拒絕。據報道稱，PIF旗下的希拉爾、艾納斯及吉達艾阿里都對沙拿沒有興趣，而同樣有財力與伊蒂哈德爭奪沙拿的，就只有艾卡迪沙。至於美職聯的總裁加巴（Don Garber）就表示，美職聯非常喜歡沙拿的加盟。他在阿特蘭大的活動上表示：「在他公布要離開利物浦前我不能說，不過這樣偉大的球員應該來美職聯，我認為我們會為他提供優秀的平台。」