NBA｜董事會通過研究西雅圖拉斯維加斯擴軍　選秀方式將改變

NBA的董事會在周三（25日）通過了對西雅圖及拉斯維加斯尋求擴張的方案，意味着這2個城市有望建立屬於自己的NBA球隊。NBA亦已委聘銀行對2個城市進行研究，另外NBA總裁蕭華（Adam Silver）指出，因應今年的「擺爛」趨勢，聯盟在考慮修訂選秀的規則。
NBA在周三進行了投票，指定了對西雅圖及拉斯維加斯進行研究及將接收財團的報價，蕭華表示：「今天的投票反映董事會有意探索在拉斯維加斯和西雅圖擴軍的可能性。這2個城市長期以來一直支持NBA。我們期待邁出這一步，並與相關各方進行接洽。」不過他亦表示，目前僅是展開研究，尚未做出擴軍決定。他指目前仍有許多變數，例如球隊擁有權、擴軍的成本和收益、能否找到足夠的球員組成2支更具競爭力球隊，以及要董事會再投票通過。
然而對於球星的杜蘭特（Kevin Durant）仍是難掩興奮。他在2007年被西雅圖超音速選為榜眼，球隊1年後搬遷至現在的奧克拉荷馬城。杜蘭特表示：「西雅圖是時候拿回籃球了。西北地區非常懷念它。」根據協議，如果西雅圖重新建立球隊，奧克拉荷馬城雷霆將無條件讓出西雅圖超音速的名字、標誌等給予這西岸城市。預計2支球隊，還需要支付70億至100億美元的加盟費用，讓30支現有球隊分紅。
拒改變賽季獎項出場次數
另外蕭華又提到有關於「擺爛」問題。因為一些球隊故意輸波來提升球隊有更好選秀順序的機會。蕭華認為這個問題非常重要，因為今季似乎有多達8到10支球隊在處於「擺爛」的狀態。他表示董事會將在5月舉行特別會議進行投票，以新的方案取代6月的選秀抽籤方式、自由球員市場及下一個賽季的準備工作。他表示「下個賽季，激勵機制將與現在截然不同。我們一定要解決這個問題。這是肯定的。」另外他也回應了球員工會有關於獎項的場數下限問題，他指目前的65場最低要求「行之有效」，縱使底特律活塞的根寧咸（Cade Cunningham）因受傷，很可能錯失季後獎項的機會。