NBA｜董事會通過研究西雅圖拉斯維加斯擴軍　選秀方式將改變

NBA的董事會在周三（25日）通過了對西雅圖及拉斯維加斯尋求擴張的方案，意味着這2個城市有望建立屬於自己的NBA球隊。NBA亦已委聘銀行對2個城市進行研究，另外NBA總裁蕭華（Adam Silver）指出，因應今年的「擺爛」趨勢，聯盟在考慮修訂選秀的規則。

NBA在周三進行了投票，指定了對西雅圖及拉斯維加斯進行研究及將接收財團的報價，蕭華表示：「今天的投票反映董事會有意探索在拉斯維加斯和西雅圖擴軍的可能性。這2個城市長期以來一直支持NBA。我們期待邁出這一步，並與相關各方進行接洽。」不過他亦表示，目前僅是展開研究，尚未做出擴軍決定。他指目前仍有許多變數，例如球隊擁有權、擴軍的成本和收益、能否找到足夠的球員組成2支更具競爭力球隊，以及要董事會再投票通過。