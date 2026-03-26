NBA｜塞爾特人中止雷霆連勝紀錄　鷹隊加時擊敗活塞

奧克拉荷馬城雷霆近一個月的不敗走勢告終，在作客波士頓塞爾特人的比賽，雷霆以109:119不敵綠軍，12場連勝終止。至於東岸「一哥」的底特律活塞同樣輸波，主場加時以129:130敗給阿特蘭大鷹隊。

帶着12連勝走勢的雷霆，作客對東岸排第2的波士頓。首節雷霆在最多拉開13分下，領先31:20。然而第2節塞爾特人反擊收窄分差，不過半場雷霆仍然領先53:49。主場的綠軍第3節有謝倫布朗（Jaylen Brown）更入14分，將比數反超前，塞爾特人第4節保住領先優勢完場，以119:109擊敗雷霆。塞爾特人今場6人取得雙位數得分，當中謝倫布朗更有31分、8個籃板及8次助攻，達譚（Jayson Tatum）亦有19分、12個籃板及7次助攻。雷霆基爾譏奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖然有33分及8次助攻，但隊友未能交出表現，雷霆自2月26日輸給底特律活塞後再次輸波。