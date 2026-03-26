NBA｜塞爾特人中止雷霆連勝紀錄　鷹隊加時擊敗活塞

奧克拉荷馬城雷霆近一個月的不敗走勢告終，在作客波士頓塞爾特人的比賽，雷霆以109:119不敵綠軍，12場連勝終止。至於東岸「一哥」的底特律活塞同樣輸波，主場加時以129:130敗給阿特蘭大鷹隊。
帶着12連勝走勢的雷霆，作客對東岸排第2的波士頓。首節雷霆在最多拉開13分下，領先31:20。然而第2節塞爾特人反擊收窄分差，不過半場雷霆仍然領先53:49。主場的綠軍第3節有謝倫布朗（Jaylen Brown）更入14分，將比數反超前，塞爾特人第4節保住領先優勢完場，以119:109擊敗雷霆。塞爾特人今場6人取得雙位數得分，當中謝倫布朗更有31分、8個籃板及8次助攻，達譚（Jayson Tatum）亦有19分、12個籃板及7次助攻。雷霆基爾譏奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖然有33分及8次助攻，但隊友未能交出表現，雷霆自2月26日輸給底特律活塞後再次輸波。
波士頓塞爾特人對奧克拉荷馬城雷霆精華
至於活塞在主場面對鷹隊，上半場鷹隊拉開最多21分，不過活塞下半場力追，杜拜亞斯夏利斯（Tobias Harris）在最後9.8秒為活塞追平121平手，要進入加時。不過鷹隊在加時再度拉開，而今次活塞未能追回，輸129:130，1分不敵鷹隊。另外洛杉磯湖人作客以137:130輕取印第安納溜馬，湖人繼續在西岸排第3位。
費城主場輕取公牛
同日其他比賽，費城76人主場有安比（Joel Embiid）復出，以及保羅佐治（Paul George）停賽期滿，以157:137勇挫芝加哥公牛。邁亞密熱火作客120:103贏克里夫蘭騎士；聖安東尼奧馬刺作客123:98輕取孟菲斯灰熊；華盛頓巫師作客133:100大勝猶他爵士；明尼蘇達木狼110:108加時贏侯斯頓火箭；丹佛金塊主場142:135擊敗達拉斯獨行俠；金州勇士109:106主場險勝布魯克林籃網。波特蘭拓荒者主場130:99大勝密爾沃基公鹿；洛杉磯快艇主場119:94贏多倫多速龍。西岸的季後賽及附加賽名額已定，餘下只是各支球隊在爭逐前6的直接季後賽以及餘下附加賽的排名。