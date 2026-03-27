NBA｜湖人重返主場 誓破籃網

湖人過去6場作客比賽取得5勝1負，僅不敵東岸「一哥」底特律活塞，日前作客上屆打入總決賽的印第安納溜馬，最後以137比130勝出；當中盧卡當錫並沒有受到家庭不穩的因素影響，依然交出高水準表現，首節已「著火」攻入21分，最後貢獻43分，使「紫金軍團」重返勝軌，而且近11場勝出10場。27歲的當錫今季場均數據可人，33.4分、8.4助攻及7.9籃板，在聯盟中數一數二；相信只要此子減少失誤數字，湖人由該斯洛文尼亞國手主場領軍，可再奏凱歌。

洛杉磯湖人完成連續6場作客常規賽後，香港時間周六早上回師主場，迎戰今季成績不振的布魯克林籃網，並由近況大勇的主將盧卡當錫(Luka Doncic)領軍，力爭連勝。(ViuTv99台3月28日10:30開賽）

勒邦占士讓出球權

除了當錫外，老將勒邦占士(Lebron James)在隊中「退一步」後，作為湖人第二得分點，一樣恰如其份，對溜馬交出23分、9籃板、9助攻，數據非常全面；還有盛傳季尾會獲不少球會開出頂薪挖角的利夫斯(Reaves)，一樣是「紫金軍團」爭取力保西岸第3位的主力球員。湖人目前跟丹佛金塊、明尼蘇達木狼及侯斯頓火箭，力爭西岸排位，常規賽剩餘賽程不多下，每一場勝仗都相當重要。

東岸弱旅布魯克林籃網，今季常規賽成績為17勝56負，肯定無緣季後賽。籃網日前作客負金州勇士後累計9連敗，今場到訪洛杉磯是他們連續4場作客的最後一仗。主將米高波特(Michael Porter Jr)受傷，籃網更加失去支柱，薩安威廉斯(Ziaire Williams) 變成得分重心。不過，該隊如今無心戀戰，出訪戰「紫金軍團」難逃一敗。