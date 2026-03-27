國際賽｜旅歐好手傾巢盡出 日本勢開入球「蘇」

以爭取今屆世盃冠軍為目標的日本，本月出征歐洲備戰世盃，香港時間周六深夜先作客蘇格蘭；這支東亞勁旅一眾主力在歐洲搵食，毋須舟車勞頓回到亞洲比賽，有力跟主場打高一班的蘇格蘭鬥攻，今場入球「大」盤值博。（球賽3月29日01:00開賽)

日本今次大軍名單，雖然缺少主力久保建英、遠藤航及南野拓實；可幸仍然人才濟濟，攻擊線上擁有荷甲飛燕諾前鋒上田綺世、英超白禮頓翼鋒三笘薰及德甲攻擊中場堂安律，星味十足。上田綺世今季在荷甲已攻入22球，暫時在歐洲金靴獎排名榜躋身前10，足見一向缺乏射手的「藍武士」，現時前線有靠山，爭取士哥。

日本拉隊赴歐洲

去年下半年因傷沒有入選的三笘薰賽前表示：「日本在亞洲區外圍賽一直順利，但來到國際友賽遇強敵，才是國家隊考驗開始；尤其決賽周會遇上同組的荷蘭，今期國際賽對蘇格蘭及英格蘭，正是最好磨練的機會。」