國際賽｜旅歐好手傾巢盡出 日本勢開入球「蘇」

以爭取今屆世盃冠軍為目標的日本，本月出征歐洲備戰世盃，香港時間周六深夜先作客蘇格蘭；這支東亞勁旅一眾主力在歐洲搵食，毋須舟車勞頓回到亞洲比賽，有力跟主場打高一班的蘇格蘭鬥攻，今場入球「大」盤值博。（球賽3月29日01:00開賽)
日本今次大軍名單，雖然缺少主力久保建英、遠藤航及南野拓實；可幸仍然人才濟濟，攻擊線上擁有荷甲飛燕諾前鋒上田綺世、英超白禮頓翼鋒三笘薰及德甲攻擊中場堂安律，星味十足。上田綺世今季在荷甲已攻入22球，暫時在歐洲金靴獎排名榜躋身前10，足見一向缺乏射手的「藍武士」，現時前線有靠山，爭取士哥。
日本拉隊赴歐洲
去年下半年因傷沒有入選的三笘薰賽前表示：「日本在亞洲區外圍賽一直順利，但來到國際友賽遇強敵，才是國家隊考驗開始；尤其決賽周會遇上同組的荷蘭，今期國際賽對蘇格蘭及英格蘭，正是最好磨練的機會。」
不過，季中加盟荷甲阿積士的後衛富安健洋，雖則經過21個月後再度入選國家隊；只是他賽前又再因傷退隊；另一後衛安藤智哉亦傷退，教練森保一賽前補選比甲真特後衛橋岡大樹。富安健洋之前久疏戰陣，狀態不足，森保一依然徵召；反映「藍武士」後防欠高大守將，今場面對擅長高空轟炸的蘇格蘭，或會蝕章。
蘇格蘭麥湯領軍
蘇格蘭憑外圍賽主場3戰全勝入9球的霸氣，取得近28年以來首張世盃決賽周入場券。「格仔兵團」今次大軍不乏大將，包括意甲拿玻里中場麥湯米尼(McTominay)，以及傷愈後大勇的英超阿士東維拉中場約翰麥甘尼(John McGinn)。值得留意的，尚有效力英冠查爾頓前鋒賴登戴基斯(Lyndon Dykes)，此子擁有1.88米身高，相信以此子為重心作高空攻勢，或令日本後防兵荒馬亂，今場入波料不會少，博「大」盤合理。
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