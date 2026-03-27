國際賽｜兩軍缺射手 荷蘭「細」擋挪威

褪色歐洲勁旅「橙衣軍團」荷蘭，周五深夜在阿姆斯特丹主場，迎戰「北歐旋風」挪威。雙方同缺首席射手壓陣，試陣味濃，入球難多。(球賽編號FB6279，3月28日03:45開賽) 荷蘭貴為上屆世盃八強分子，兩年前歐國盃亦打入四強，但始終無法重返高峰；今屆外圍賽戰至最後一輪大炒立陶宛，才確認首名出線決賽周。以55球高踞國家隊入球史首位的33歲前鋒迪比(Depay)，早前在巴甲代表哥連泰斯出戰法林明高的早段，已因大腿感到不適被換走。橙軍主帥朗奴高文(Ronald Komen)賽前表示，此子或只有機會在球隊下周二於另一主場國際賽對厄瓜多爾，才有機會上陣。另外，翼鋒盧亞蘭治(Noa Lang)早前歐戰勇戰傷出，要接受手部手術，鬥挪威肯定缺陣。

迪比缺陣 馬倫掛帥 球隊今場將會倚重為意甲羅馬近9場入7球的當耶爾馬倫(Donyell Malen)食糊，朗奴高文賽前並強調，初次入選的阿爾克馬爾20歲中場新星基斯施密(Kees Smit)，將會重點考核對象。 對手挪威雖然在外圍賽以雷霆萬鈞姿態，包括雙殺意大利，自1998年再闖決賽周；但今次國際賽檔期缺少今季不斷受傷患纏擾的隊長馬田奧迪加特(Martin Odeggard)外，在外圍賽攻入16球的中鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，獲主帥蘇巴根(Solbakken)「特別對待」，今戰不會出場，以留力在下周二主場對瑞士時披甲。