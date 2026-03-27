國際賽｜星光熠熠主場出擊 西班牙贏波當食「塞」

原定在卡塔爾上演的國際賽阿根廷對西班牙，最終因中東戰事影響被逼取消，「狂牛兵團」周五深夜改於維拉利爾主場與塞爾維亞「拍跳」，繼續為迎接今夏世界盃練兵。西班牙實力與戰意遠在塞軍之上，加上地利之助，不難輕鬆取勝。 (球賽編號FB6281，3月28日04:00開賽)
作為世界盃決賽周前的最後一個正式國際賽期，西班牙當然不欲錯過任何練兵機會。主帥迪拿富安迪(de la Fuente)今次點兵27人，當中包括巴塞隆拿門將祖安加西亞(Joan Garcia)、阿仙奴後衛基斯甸摩斯基拿(Cristhian Mosquera)、奧沙辛拿前鋒域陀蒙路斯(Victor Munoz)及皇家蘇斯達前鋒巴倫尼特斯亞(Barrenetxea)均為首次入選，4人都具備上佳質素，有望令整體戰力提升。
西班牙陣容深度足
「狂牛」大軍今次雖然仍有中場重心加維(Gavi)及前鋒尼高拉斯威廉斯(Nico Williams)因傷落選，但球隊勝在於人選上有幸福的煩惱，鋒線人才濟濟，新星耶馬爾(Lamine Yamal)創意無限；皇蘇前鋒奧耶沙巴爾(Oyarzabal)踢國家隊例有好演出，個人近9次代表西班牙上陣，交出9入球6助攻。中場線又有柏迪(Pedri)傷癒，曼城猛將洛迪卡斯簡迪(Rodri Cascante)健康無礙可披甲上陣；防線擁有冒起的皇馬中堅甸恩胡積臣(Dean Huijsen)等，陣容完整，戰力超班。
另邊廂的塞爾維亞，在世盃外歐洲區小組排在英格蘭與阿爾巴尼亞之後，無緣今年世盃決賽周；今場作客西班牙後，下周二會返主場跟沙特阿拉伯對賽。塞軍本月兩戰純為決賽周隊伍練兵，球員鬥志有限，本身實力亦算普通，要作客爆冷自然難上加難。
塞爾維亞實力略遜
人腳方面，主帥彭奴域(Paunovic)召入4名新兵，但均名不見經傳，實力一般。大軍依然擁有不少著名球星，包括前鋒阿歷山大米祖域(Aleksandar Mitrovic)、中場尼曼查古迪積(Nemanja Gudelj)及後衛尼高拉米連高域(Nikola Milenkovic)等；惟整體陣容實力欠平均，曾於2024/25年歐國聯分組賽作客吞西班牙3蛋，今場同樣凶多吉少。
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