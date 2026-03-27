世界盃外圍賽｜意大利附加賽首圈挫北愛爾蘭　瑞典約基利斯帽子戲法晉級

摩斯堅恩為意大利再下一城，以2:0擊敗北愛爾蘭。(路透社)

世界盃外圍賽歐洲區附加賽，4屆冠軍的意大利有望闊別12年後再入決賽周。球隊主場以2:0輕取北愛爾蘭，將與波斯尼亞爭決賽周的席位。而瑞典在前鋒約基利斯（Viktor Gyokeres）大演帽子戲法之下，以3:1擊敗烏克蘭，將與波蘭爭入決賽周。

意大利對上次打入決賽周已是2014年，之後2018年及2022年皆在外圍賽出局，球隊分組賽不敵挪威而要轉戰附加賽。主場面對北愛爾蘭，半場互無紀錄。不過換邊後11分鐘，紐卡素的辛度東拿利（Sandro Tonali）先為意軍打開紀錄，加上摩斯堅恩（Moise Kean）在80分鐘為意大利再一下一城，令意大利得以2:0贏波晉級。同一條晉級線路的波斯尼亞，憑40歲老將迪斯高（Edin Dzeko）的入球，在法定90分鐘迫和威爾斯1:1，互射12碼贏4:2。波斯尼亞下場與意大利爭決賽周的席位。