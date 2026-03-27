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體育
出版：2026-Mar-27 11:02
更新：2026-Mar-27 11:02

世界盃外圍賽｜意大利附加賽首圈挫北愛爾蘭　瑞典約基利斯帽子戲法晉級

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摩斯堅恩為意大利再下一城，以2:0擊敗北愛爾蘭。(路透社)

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世界盃外圍賽歐洲區附加賽，4屆冠軍的意大利有望闊別12年後再入決賽周。球隊主場以2:0輕取北愛爾蘭，將與波斯尼亞爭決賽周的席位。而瑞典在前鋒約基利斯（Viktor Gyokeres）大演帽子戲法之下，以3:1擊敗烏克蘭，將與波蘭爭入決賽周。

意大利對上次打入決賽周已是2014年，之後2018年及2022年皆在外圍賽出局，球隊分組賽不敵挪威而要轉戰附加賽。主場面對北愛爾蘭，半場互無紀錄。不過換邊後11分鐘，紐卡素的辛度東拿利（Sandro Tonali）先為意軍打開紀錄，加上摩斯堅恩（Moise Kean）在80分鐘為意大利再一下一城，令意大利得以2:0贏波晉級。同一條晉級線路的波斯尼亞，憑40歲老將迪斯高（Edin Dzeko）的入球，在法定90分鐘迫和威爾斯1:1，互射12碼贏4:2。波斯尼亞下場與意大利爭決賽周的席位。

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意大利對北愛爾蘭精華

科索沃與土耳其爭決賽周席位

至於在B路線，瑞典在波蘭的中立場對烏克蘭。阿仙奴前鋒的約基利斯的帽子戲法領先3:0，雖然烏克蘭之後追回一球，不過瑞典仍以3:1晉級。附加賽決賽瑞典要對波蘭，波蘭在另一邊廂主場以2:1贏阿爾巴尼亞。

C路線方面，科索沃以4:3擊敗斯洛伐克，將在決賽與1:0擊敗羅馬尼亞的土耳其爭決賽周資格。而D路線的丹麥主場4:0大勝北馬其頓，決賽的對手是捷克，捷克在主場先落後2球之下以2:2迫和愛爾蘭，在12碼贏4:3。

烏克蘭對瑞典精華

波蘭對阿爾巴尼亞精華

丹麥對北馬其頓精華

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