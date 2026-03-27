NBA｜活塞主場輕取鵜鶘　紐約人作客不敵黃蜂

東岸領先的底特律活塞，雖然缺少了根寧咸（Cade Cunningham），不過在謝倫杜蘭攻入30分之下，球隊主場以129:108輕取新奧爾良鵜鶘。至於東岸第3位的紐約人，作客103:114不敵夏洛特黃蜂。

鵜鶘其實已經無緣季後賽，不過作客去到底特律還是在首節取得領先。但是東岸一哥的活塞第2節開始追回比數，並逐漸拉開分差。活塞在最多拉開過23分之下，以129:108輕鬆擊敗鵜鶘，在不敵阿特蘭大鷹隊後反彈。杜蘭今場不單為活塞取得30分，還有10個籃板及7次助攻，隊友的奇雲靴達（Kevin Huerter）亦有22分貢獻，已鎖定季後賽的活塞仍以53勝20負在東岸領先。