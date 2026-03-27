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體育
出版：2026-Mar-27 12:23
更新：2026-Mar-27 12:23

NBA｜活塞主場輕取鵜鶘　紐約人作客不敵黃蜂

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活塞在主場以129:108擊敗鵜鶘。(美聯社)

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東岸領先的底特律活塞，雖然缺少了根寧咸（Cade Cunningham），不過在謝倫杜蘭攻入30分之下，球隊主場以129:108輕取新奧爾良鵜鶘。至於東岸第3位的紐約人，作客103:114不敵夏洛特黃蜂。

鵜鶘其實已經無緣季後賽，不過作客去到底特律還是在首節取得領先。但是東岸一哥的活塞第2節開始追回比數，並逐漸拉開分差。活塞在最多拉開過23分之下，以129:108輕鬆擊敗鵜鶘，在不敵阿特蘭大鷹隊後反彈。杜蘭今場不單為活塞取得30分，還有10個籃板及7次助攻，隊友的奇雲靴達（Kevin Huerter）亦有22分貢獻，已鎖定季後賽的活塞仍以53勝20負在東岸領先。

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底特律活塞對新奧爾威鵜鶘精華

魔術贏帝王中止連敗

同日只有另外2場比賽，其中東岸第3位的紐約人作客黃蜂，紐約人正選5人雖然都取得雙位數得分，當中謝倫般臣（Jalen Brunson）更有26分及13次助攻，不過黃蜂的古努比爾（Kon Knueppel）都有26分，加上拿美路波爾（LaMelo Ball）的22分，黃蜂以114:103擊敗紐約人。

至於對奧蘭多魔術在主場面對薩克拉門托帝王，魔術以121:117擊敗帝王隊，中止球隊的6連敗。

夏洛特黃蜂對紐約人精華

奧蘭多魔術對薩克拉門托帝王精華

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