F1｜韋斯特本日本站賽前趕記者　羅素試車領先

一級方程式（F1）賽車的日本站，周四（26日）的賽前記者會卻已爆發火藥味。紅牛車隊的韋斯特本（Max Verstappen）因為見到英國《衛報》的記者在場，一度拒絕回應，最終記者自行離開才可以繼續。而在首節的試車，平治車隊成功包辦前2。

在周四的賽前記者會上，「韋少」公開驅逐記者：「1秒，如果他不離開我不會說話。」他所指是《衛報》的記者李察士（Giles Richards），李察士於是問他是否認真，韋斯特本說：「是的，走啦。」然後李察士離開了記者會，韋斯特本說：「現在我們可以開始。」李察士其後在他的專欄上表示對韋斯特本的行為感到「極度失望」，又指同行都對韋斯特本的行為感到震驚，並對李察士表示慰問。李察士表示：「我仍然很欣賞維斯塔潘，希望我們未來能夠建立更好的關係。有時候，我們必須提出一些難答的問題。這是這份工作所伴隨的特權。」