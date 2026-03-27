歐陽耀冲入股日職讚岐　作港日足球文化交流橋樑

前香港足球代表歐陽耀冲，在成為日本職業球會讚岐卡馬達馬尼的股東後，今日（27日）舉行記者會見傳媒。歐冲表示希望透過自己的身份，為香港球員開拓新的出路，同時也成為連繫港日兩地的橋樑。

曾經在讚岐效力的歐冲，在回港後成立屬於自己的公司Kiseki Sports Limited以及基金，並在晉瓏金融支持下入股讚岐。在記者會上他指自己是因為日本足球遊戲的《創造球會》開始認識日職，而今次也就是像遊戲的夢想成真。不過自己不會像遊戲，參與球會的經營及管理，只是在旁學習。而他表示，自己希望能為香港的球員提供更多出路，安排一些有能力的球員到日本當地試腳，並可以到最後得以留下。他表示已有留意在青年超級聯賽及學界等比賽的球員，之後會從中挑選再向球會推薦。對於有關於入股的資金及持股比例，他指因為日職聯的商業秘密而未能披露。他指出，今次的入股是當地首位外國人的股東，而這並非只在於金錢方面，亦需要獲得當地人的信任。