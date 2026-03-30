亞冠外｜港足尾輪征印度 盧比度考牌戰

港足去年10月亞盃外C組第5輪主場1比2不敵新加坡，因對賽不及對方，今場賽前已肯定失落決賽周席位；主帥韋斯活(Westwood)賽後離職，改由盧比度暫代至今。這位三奪港超聯最佳教練的西班牙主帥其後帶領港足出戰省港盃及賀歲盃，其中上月賀歲盃與FC首爾踢成1比1，最後互射12碼贏波捧盃。足總主席霍啟山明言，收到300份港足主帥申請，盼望在6月決定誰人上任。盧比度今場領軍表現，將會是他能否轉正的關鍵。

亞洲盃外圍賽最後一輪賽事於周二晚舉行，中國香港足球代表隊作客卡盧爾國際體育場鬥印度，將是暫代主教練盧比度(Roberto Losada)爭取「坐正」的考牌戰。(3月31日21:30開賽)

港足之前作客尼泊爾的友賽取消，索性留港訓練，上周五才出發去印度。盧比度表示：「印度天氣炎熱，我們在訓練時都會顧及球員恢復，同時做好戰術準備。」印度近期日間氣溫高達攝氏36度，晚間約為攝氏25度，日夜溫差頗大，將是港足面對的問題之一。

印度國家隊近期鬧出負面新聞，主教練查米及球員在上周四因為印度足總與球場保安的勞資問題影響，令賽前記者會被逼取消。印度小組5戰只得2分包尾，該鬧劇過後，前鋒古利揚(Kuruniyan)、中場薩馬德(Samad)及守將華基斯(Varghese)等主力收拾心情，在今場亞盃外謝幕戰抗衡小組5戰8分的港足。

人腳方面，預計梁諾恆、陳晉一將是港隊後防重心，陳俊樂、陳肇鈞及黃威串連中場，艾華頓(Everton)、孫銘謙在前線攻堅。門將由大埔謝家榮、標準流浪葉嘉宇及傑志龐焯熙爭正選位置。另外，榜首新加坡同晚主場對孟加拉。