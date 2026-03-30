世盃外｜跨區附終極對決 玻利維亞「細」克敵

玻利維亞正爭取自1994年以來的首次踢入決賽周，他們上仗附加賽準決賽憑小將彭尼亞古(Paniagua)，以及首席射手達些洛斯(Terceros)入球，反勝蘇里南2比1。來到決勝時刻，玻軍仍要依重效力巴甲山度士的達些洛斯，入球瓣數不多，匆匆再出主力消耗不少，今場生死戰，料踢法會更保守。

玻利維亞中場華卡(Vaca)談及上仗勝仗表示：「我們沒想過這麼多國民到來替國家隊打氣，我想是致勝關鍵；我們亦有清晰的想法，要多謝出色的教練團隊。」

對手伊拉克對上一次入決賽周已是1986年，距離今次有機會再躋身世盃足足有40年之久。他們之前在亞洲區附加賽兩回合計以3比2淘汰阿聯酋，不過近兩場國際賽分別以0比2負阿爾及利亞及0比1不敵約旦，入波欠奉。隊中以經驗豐富的中場伊巴謙巴耶殊(Bayesh)作重心，今場亦不會輕易搶攻。

牙買加惡鬥剛果民主共和國

另一場在香港時間周三清晨上演的跨區附加賽，由中北美洲代表牙買加對非洲的剛果民主共和國爭奪；前者日前憑英冠前鋒卡丹馬達利(Cadamarteri)上半場入球，以1比0淘汰大洋洲代表新喀里多尼亞，同時反映有「雷鬼小子」之稱的牙買加攻擊力弱，要爭取自1998年以來再踢入決賽周，必再有一番苦戰。

對手剛果民主共和國，對上一次踢入決賽周已是1974年，他們於非洲區外圍賽附加賽1比1和尼日利亞，最後射輸12碼，跌落今次附加賽。該隊雖然擁有效力英超紐卡素前鋒尤尼韋沙(Wissa)，此子賽前約戰百慕達亦操刀12碼建功；但球隊守強於攻，今場入球同樣會偏少。（球賽編號FB6502，4月1日5:00開賽)