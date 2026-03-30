英超｜熱刺解僱替工杜陀　領軍44日7場僅1勝

英超的熱刺宣布今季第3度易帥，前克羅地亞國腳的杜陀（Igor Tudor）領軍44日就被辭退，有傳球隊在找前白禮頓主帥的迪沙比（Roberto de Zerbi）重返英超，但似乎球隊的屬意人選都並不輕易。
目前聯賽距離降班區僅得1分的熱刺，在今季初先解僱帶領球隊贏得歐霸盃的功勳主帥普斯迪古路（Ange Postecoglou），由賓福特的法蘭克（Thomas Frank）接手，但在2月又將法蘭克辭退，再由杜陀暫掌球隊。可是在領軍7場比賽僅得1勝，當中聯賽5場得1分以及歐聯出局，令熱刺已處於水深火熱之中。
據多個媒體報道，前白禮頓的迪沙比是熱刺首選的接任人選，不過這位意大利教頭可能會在下個賽季才接任，而與法蘭克一樣，在2月被辭退的戴治（Sean Dyche）或會成為短期的領軍人選，但據英國廣播公司（BBC）報道戴治接手會是希望獲得18個月的合約，這未必與熱刺的方向一樣。而前熱刺教頭的普捷天奴（Mauricio Pochettino）雖然是球迷喜愛的人選，但他仍需要帶領美國國家隊出戰世界盃。其他的短期選擇據報包括熱刺前助教賴恩美臣（Ryan Mason），同樣帶領過熱刺的哈利列納（Harry Redknapp）、舒活（Tim Sherwood）、荷杜（Glenn Hoddle）甚至霍頓（Chris Hughton）。