英超｜熱刺解僱替工杜陀　領軍44日7場僅1勝

英超的熱刺宣布今季第3度易帥，前克羅地亞國腳的杜陀（Igor Tudor）領軍44日就被辭退，有傳球隊在找前白禮頓主帥的迪沙比（Roberto de Zerbi）重返英超，但似乎球隊的屬意人選都並不輕易。

目前聯賽距離降班區僅得1分的熱刺，在今季初先解僱帶領球隊贏得歐霸盃的功勳主帥普斯迪古路（Ange Postecoglou），由賓福特的法蘭克（Thomas Frank）接手，但在2月又將法蘭克辭退，再由杜陀暫掌球隊。可是在領軍7場比賽僅得1勝，當中聯賽5場得1分以及歐聯出局，令熱刺已處於水深火熱之中。