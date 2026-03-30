F1｜比亞文時速逾300公里撞欄　車手籲盡快修改規則

一級方程式（F1）賽車日本站，平治的安東尼利（Kimi Antonelli）再度成為分站冠軍。不過在比賽中途，哈斯車隊的比亞文（Ollie Bearman）因為要閃避突然減速的對手而失控，以時速超過300公里的速度，重力達50G之下撞欄，幸好個人僅受輕傷，不過車隊方面已呼籲國際汽聯（FIA）在下月邁亞密賽站前修改規則。同時，4屆世界冠軍的韋斯特本（Max Verstappen），今站獲得第8後表示要考慮會否繼續參加F1。 比亞文在賽後經X光證實膝蓋嚴重腫脹，他在意外後自行離開賽車，但右腳受傷不能承重。他在賽後表示：「這是一個恐怖的時刻，不過一切都安好，這才是重要。腎上腺素的衝擊有點消退，所以回去的路會很漫長。賽車有點破損，不過我們現在有1個月時間來調整，但我只能向車隊道歉。」今次意外的原因，在於今屆賽事的混能引擎，當阿爾派的高拉賓圖（Franco Colapinto）在準備轉彎，比亞文卻以比他時速快48公里的速度試圖超車，但因為之後是一個髮夾彎，他需要避免煞車的高拉賓圖而直撞向護欄。

比亞文意外

比亞文表示：「這是大幅超速的情況，這是規則內的部份，我們需要利用，不過我覺得自己預留不足夠的空間，超越自己可承受的速度。」他續指：「我們需要放鬆點，有更充足的準備，這是F1過去從來未有的速度差異造成。」據報道指，高拉賓圖當時並非在減慢來蓄電，故此意外與高拉賓圖無關。哈斯車隊的老闆表示，比亞文在意外中只是自責：「你只是對自己失望，他沒有找藉口。」 FIA：4月將檢討新例 不過威廉士車隊的辛斯（Carlos Sainz）就批評今屆的規則：「我在期待FIA與一級方程式管理會有甚麼新的修訂，希望趕及在邁亞密修改吧。我們早就警告過這種放慢速度方式會發生甚麼，而這最終都發生了。現在幸好是在有緩衝的跑道，試想像如果去到巴庫，或是新加坡，或者拉斯維加斯，這就是直接撞牆。我希望這能起到警示作用，讓各車隊聽取車手的意見。這樣的比賽方式是不可接受的。」FIA事後表示：「我們計劃在4月份召開連串會議，評估新規例的實施情況，並確定是否需要進行任何調整。」

韋斯特本：感覺不再享受比賽 韋斯特本在賽後亦表示，自己考慮離開F1：「個人來說，我很高興，你仍需要等待24場比賽，現在是22場，不過通常是24場。然後有時會想這是否值得？或是我在家與家人一起會否更快樂？如果不享受比賽可否更多時間去見我的朋友？」在今場取得第8後，他表示：「我可以輕鬆接受第7或者第8。因為我也知道，你不可能每次都佔據絕對優勢，或者總是第1、第2，或者其他位置，每次都要為登上頒獎台而戰。我對此非常現實，而且我以前也經歷過這種情況。我並非只在F1中贏過比賽。當然，我們嘗試接受這一切，但是這不是我覺得滿意的比賽方式，這真的與駕駛相違背的。然後來到這樣，這就不只我想要做的了。當然，這看來可以獲得大量金錢，很爽。但到頭來，這不在於金錢，因為這一切源自我的熱情。」

韋斯特本指：「在小孩的時候這是我想要做，那時候我根本不知道自己能取得多大的成就，也不知道能賺多少錢，小時候你根本不會想這些。而且，這也不是最重要的。我來這裡是為了享受樂趣，享受美好時光，做我自己。但目前的情況並非如此。當然，我確實很享受其中的某些事情。我喜歡和我的團隊一起工作。他們就像我的另一個家。但很遺憾，一旦我坐進駕駛艙，就沒那麼愉快了。我正在努力。我每天都告訴自己要努力享受這一切。只是真的很難。」

F1日本站精華