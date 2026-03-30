NBA｜勇士不敵金塊要打附加賽　速龍破紀錄連取31分炒魔術

NBA常規賽的最後直路，季後賽及附加賽的球隊其實都已經確定，餘下只是爭前6資格及順位。而當中金州勇士在繼續缺少史堤芬居里（Stephen Curry）下，以93:116不敵金州勇士，肯定要在附加賽爭奪季後賽的席位。至於東岸的多倫多速龍在比賽中打出一段史上最高的31:0，主場以139:87大炒奧蘭多魔術，穩佔第5位。至於波士頓塞爾特人取得今季第50勝，以114:99擊敗夏洛特黃蜂鎖定季後賽。

賽前與直接晉身季後賽席位有8.5場距離，勇士要直接晉級就要贏下全部比賽。在作客面對金塊，居里繼續缺席，波森斯基（Brandin Podziemski）與波辛基斯（Kristaps Porzingis）雖然分別為勇士取得23分，但是祖傑（Nikola Jokic）今場交出25分、15個籃板及8次助攻，加上謝姆梅利（Jamal Murray）的20分，金塊主場以116:93贏波，連贏第6場。金塊目前以47勝28負排西岸第4，接近鎖定季後賽，而勇士只有36勝38負，在西岸排第10，與第9的波特蘭拓荒者肯定要打附加賽來爭取季後賽的席位。