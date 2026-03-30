NBA｜勇士不敵金塊要打附加賽　速龍破紀錄連取31分炒魔術

NBA常規賽的最後直路，季後賽及附加賽的球隊其實都已經確定，餘下只是爭前6資格及順位。而當中金州勇士在繼續缺少史堤芬居里（Stephen Curry）下，以93:116不敵金州勇士，肯定要在附加賽爭奪季後賽的席位。至於東岸的多倫多速龍在比賽中打出一段史上最高的31:0，主場以139:87大炒奧蘭多魔術，穩佔第5位。至於波士頓塞爾特人取得今季第50勝，以114:99擊敗夏洛特黃蜂鎖定季後賽。
賽前與直接晉身季後賽席位有8.5場距離，勇士要直接晉級就要贏下全部比賽。在作客面對金塊，居里繼續缺席，波森斯基（Brandin Podziemski）與波辛基斯（Kristaps Porzingis）雖然分別為勇士取得23分，但是祖傑（Nikola Jokic）今場交出25分、15個籃板及8次助攻，加上謝姆梅利（Jamal Murray）的20分，金塊主場以116:93贏波，連贏第6場。金塊目前以47勝28負排西岸第4，接近鎖定季後賽，而勇士只有36勝38負，在西岸排第10，與第9的波特蘭拓荒者肯定要打附加賽來爭取季後賽的席位。
丹佛金塊對金州勇士精華
塞爾特人第50勝鎖定季後賽
魔術雖然要爭取東岸的直接晉級資格，但作客多倫多又一次大敗。在巴列特（RJ Barrett）攻入24分及史葛迪班尼斯（Scottie Barnes）的23分，班尼斯更交出生涯最高的15次助攻，帶領速龍在第1節初段連取31分，創下NBA最長的連續得分紀錄，令速認以139:87大勝魔術。魔術近8場比賽輸第7場。魔術以39勝35負在東岸排第8位，而速龍就42勝32負排第5。至於東岸第2的塞爾特人亦確定季後賽資格，球隊今季多數時間缺少上季重創的達譚（Jayson Tatum），不過在作客以114:99贏黃蜂後，球隊取得今季第50場勝仗。
同日，常規賽領先的奧克拉荷馬城雷霆，在主場以111:100擊敗東岸第3的紐約人。西岸的侯斯頓火箭以134:102大勝新奧爾良鵜鶘，令到拓荒者及勇士無法追上而肯定要打附加賽。拓荒者在主場就以123:88大炒華盛頓巫師。至於洛杉磯快艇作客127:113贏密爾沃基公鹿；印第安納溜馬主場就135:118輕取邁亞密熱火；布魯克林籃網116:99主場贏薩克拉門托帝王。