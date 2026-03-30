網球｜仙拿贏列赫加奪邁亞密冠軍　不失一盤連贏2大賽

世界排名第2的仙拿（Jannik Sinner），在邁亞密網球公開賽以盤數2:0擊敗捷克的列赫加（Jiri Lehecka），成為繼費達拿（Roger Federer）之後，第8位連贏印第安韋爾斯網球賽及邁亞密公開賽的球手，同時也是首位在2項賽事都不失一盤奪標的球手。

印第安韋爾斯與邁亞密同為巡迴賽1,000分級別的比賽，對上一位贏得這2項「陽光雙冠」錦標是2017年的費達拿。在周日（29日）的決賽，仙拿面對列赫加打出10次發球直接得分（Ace），並以2盤6:4、6:4勝出，是首個能夠在2項賽事都不失一盤下奪冠的球手。仙拿表示：「這是非常、非常特別的時刻。來到這裡，在印第安韋爾斯後有好的表示，這對我有很重要的意義。體能上，從加州再來到這裡是艱辛的挑戰。你會感到疲倦，不過動力還是很強。」令他成為第8個贏下印第安韋爾斯及邁亞密的球手。