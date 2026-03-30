高爾夫｜活士涉藥駕撞車翻側　惹特朗普前新抱憤怒

高爾夫球傳奇球手活士（Tiger Woods）在上星期五（26日），在佛羅里達州遇上交通意外並翻車。他其後被警方拘捕。他雖然通過酒精測試，但拒絕提供尿液樣本，疑服用藥物後導致未能安全駕駛。據報事件令他的現任女友，美國總統特朗普（Donald Trump）的兒子前妻感非常憤怒。

50歲的活士，在2021年在加州發生嚴重車禍後，影響其運動生涯。他原本在近日復出參加高爾夫球大師賽。不過卻在上周五再度發生意外。活士的SUV在朱庇特島的一條路上，疑高速撞上路旁一輛工程車後翻轉，他被指在迷糊下從車窗爬出。警察到場為他進行檢查，雖然他通過了酒精測試，懷疑他是服用藥物後，因為拒絕交尿液樣本，被警察拘捕。據英國媒體報道，活士其後被送到監獄，並由好友保釋外出，之後他被守候的傳媒拍攝離開監獄的照片。