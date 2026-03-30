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體育
出版：2026-Mar-30 22:13
更新：2026-Mar-30 22:13

亞洲盃外圍賽｜香港隊作客印度最後一戰　盧比度：代表隊任何一場比賽都重要

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盧比度與孫銘謙出席賽前的記者會。(香港足總提供圖片)

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香港代表隊明晚（31日）作客印度，進行亞洲盃外圍賽第3圈分組的最後一戰，雖然兩隊都無緣晉級決賽周，不過作為「考牌戰」，暫代主帥的盧比度指每場代表隊的比賽都很重要。另外，香港足總宣布，已為明日的比賽與印度方面達成協議，將會有比賽直播。

在不敵新加坡的比賽，香港已拱手相讓對手晉身2027年的決賽周，最後一仗贏輸香港隊都無法取得機會。然而，在上任主教練韋斯活離隊後，盧比度以臨時教練身份帶領港隊。足總主席霍啟山早前表示，收到逾300份申請，而盧比度雖然先後帶領港隊出戰過省港盃及賀歲盃，不過要在300人中突圍，對印度這才是考驗盧比度能力的「考牌戰」。在印度科契舉行的這場比賽，前港隊主教練的韋斯活也在近日加盟了科契的球隊喀拉拉爆破手。

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盧比度賽前被問及在外圍賽表現時，強調自己是首場帶領港隊的外圍賽，之前的比賽都是由其他教練帶領。不過他指，其實香港隊在之前幾場比賽都表現得不錯，能發掘一些球員，也讓球員吸收了經驗，而主場球迷更是非常優秀，只是可惜未能晉級。他表示自己都喜歡進攻的足球，然而球隊是打得進取還是要保守，一切都取決於對手以及在場上的表現。盧比度又表示，他對球員非常了解，即使是孫銘謙他也認過過一段時間，所以非常清楚香港隊球員的能力，以及他們可以付出甚麼。

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