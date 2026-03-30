亞洲盃外圍賽｜香港隊作客印度最後一戰　盧比度：代表隊任何一場比賽都重要

香港代表隊明晚（31日）作客印度，進行亞洲盃外圍賽第3圈分組的最後一戰，雖然兩隊都無緣晉級決賽周，不過作為「考牌戰」，暫代主帥的盧比度指每場代表隊的比賽都很重要。另外，香港足總宣布，已為明日的比賽與印度方面達成協議，將會有比賽直播。

在不敵新加坡的比賽，香港已拱手相讓對手晉身2027年的決賽周，最後一仗贏輸香港隊都無法取得機會。然而，在上任主教練韋斯活離隊後，盧比度以臨時教練身份帶領港隊。足總主席霍啟山早前表示，收到逾300份申請，而盧比度雖然先後帶領港隊出戰過省港盃及賀歲盃，不過要在300人中突圍，對印度這才是考驗盧比度能力的「考牌戰」。在印度科契舉行的這場比賽，前港隊主教練的韋斯活也在近日加盟了科契的球隊喀拉拉爆破手。