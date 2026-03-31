世界外｜歐洲區附加終極一夜 意大利難入「波」吼細

世盃外歐洲區附加賽4場決賽，將於香港時間周二深夜一觸即發，其中意大利力圖擺脫近兩屆附加賽未能過關的宿命，力爭作客打敗波斯尼亞殺入決賽周；只是主隊近況不差，意軍牌面秤先亦不易輕鬆取勝，「入球」取細盤較可取。（球賽編號FB6474，4月1日2:45開賽)

意大利上仗憑辛度東拿利下半場交出1個入球及1次助攻，主場2比0淘汰北愛爾蘭。該隊整場攻勢不少，但要到下半場才破門，反映由摩斯堅恩及列迪古組成的攻擊組合，威力不強。反而，防務一向是該隊強項，曼城門將基安盧基當拿隆馬、阿仙奴後衛卡拉費奧利及國際米蘭中堅巴斯東尼的防線，踢大賽靠得住。

球證為意大利剋星？

事實上，意軍過去8場國際賽取7勝1負成績，僅外圍賽不敵小組榜首挪威；只是今場形勢截然不同，作客保守以不失波為首。今場執法球證是法國球證杜賓，正是上屆主吹意大利外圍賽附加賽準決賽，爆冷0比1不敵北馬其頓的球證，被意大利傳媒形容為「意國之鬼」，或多或少令意兵在比賽中踢得避忌。