世界盃外圍賽｜與意大利決戰前夕　波斯尼亞又出招指控訓練被偷拍

波斯尼亞再次在世界盃外圍賽前出口術，在對意大利的附加賽最終戰前，指控一名歐洲盟軍的意大利軍人「偷拍」球隊的訓練過程。在上一輪，波斯尼亞的主教練已經指控過威爾斯的一名教練，故意不讓他們的球員上陣，之後卻稱是為「分散注意」。
波斯尼亞周二（31日）在主場迎戰意大利，勝出的就會取得世界盃決賽周的入場券。4屆冠軍的意大利如果不想連續3屆世界盃缺席，今場不容有失。不過波斯尼亞的媒體報道，在波斯尼亞周日（29日）的訓練時間，被一名報稱是意大利籍的歐盟士兵偷拍，報道指士兵在訓練場外隔着圍欄拍攝了15分鐘後，被保安及職員發覺而中止拍攝。波斯尼亞的媒體指意大利隊從有關拍攝中直接獲得波斯尼亞的情報，而波斯尼亞足協亦對歐盟部隊作出投訴。由於波斯尼亞的訓練場並沒有遮掩，訓練期間公眾可以在外觀察，而在波斯尼亞的網上，有傳一張身穿軍裝的人出現，但沒有證據證明有關人士與意大利隊有關。
在上一輪對威爾斯，波斯尼亞的主帥巴巴利斯（Sergei Barbarez）指控挪威球會邦比的威爾斯籍主帥曲巴（Steve Cooper），在國際賽前2仗收起波斯尼亞的主力球員達希洛域（Benjamin Tahirovic），結果是達希洛域自己向曲巴致歉，而主帥的巴巴利斯卻稱只是為了讓傳媒「轉移視線」，並拒絕道歉。另外，上一場為波斯尼亞迫和威爾斯，令球隊最後在12碼過關的迪斯高（Edin Dzeko）在上仗後表示：「我不知道意大利人為甚麼不想在威爾斯比賽，不過我們來到這裡就沒有任何畏懼，而且就是要贏。意大利是一支出色的國家隊，贏過4次世界盃。如果他們只怕對威爾斯，這可能就錯了。在2次世界盃外圍賽出局之後，他們現在背負更多。」