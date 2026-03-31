世界盃外圍賽｜與意大利決戰前夕　波斯尼亞又出招指控訓練被偷拍

波斯尼亞再次在世界盃外圍賽前出口術，在對意大利的附加賽最終戰前，指控一名歐洲盟軍的意大利軍人「偷拍」球隊的訓練過程。在上一輪，波斯尼亞的主教練已經指控過威爾斯的一名教練，故意不讓他們的球員上陣，之後卻稱是為「分散注意」。

波斯尼亞周二（31日）在主場迎戰意大利，勝出的就會取得世界盃決賽周的入場券。4屆冠軍的意大利如果不想連續3屆世界盃缺席，今場不容有失。不過波斯尼亞的媒體報道，在波斯尼亞周日（29日）的訓練時間，被一名報稱是意大利籍的歐盟士兵偷拍，報道指士兵在訓練場外隔着圍欄拍攝了15分鐘後，被保安及職員發覺而中止拍攝。波斯尼亞的媒體指意大利隊從有關拍攝中直接獲得波斯尼亞的情報，而波斯尼亞足協亦對歐盟部隊作出投訴。由於波斯尼亞的訓練場並沒有遮掩，訓練期間公眾可以在外觀察，而在波斯尼亞的網上，有傳一張身穿軍裝的人出現，但沒有證據證明有關人士與意大利隊有關。